Михаил Карнаухов: На матче со сборной Канады постараюсь сделать то, что от меня зависит 10 8.05.2017, 13:07

23-летний голкипер сборной Беларуси поделился ожиданиями от предстоящего матча ЧМ-2017 с командой Канады.

Встреча пройдет 8 мая и начнется в 17.15, сообщает «Прессбол».

- Интересно, когда волнение предполагается большим: во время команды «пошел» в субботу или накануне понедельничного матча, где ты заранее в курсе, что выходишь в старте?

- Сложно сравнивать что-то, что уже было, с тем, что еще не произошло. Вот после игры с канадцами, наверное, смогу ответить на этот вопрос. Одно могу сказать: сплю между матчами нормально. Как всегда. И подготовка аналогичная. В воскресенье вот на тренировке ребята побросали, тренеры указали на какие-то нюансы...

- Каковы ощущения перед игрой? Нет чувства, что тебя бросают под танковые траки?

- Нисколько. Больше чувствую азарт. Чем авторитетнее соперник, тем он больший. Просто выйду и постараюсь сделать то, что от меня зависит, чему учили. И как можно лучше.

Напомним, 6 мая сборная Беларуси по хоккею крупно уступила команде Чехии на чемпионате мира в Париже — 1:6 (0:2, 1:1, 0:3).