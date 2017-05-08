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Цена «патриотизма»

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  • Виктор Шендерович
  • 8.05.2017, 13:16
Виктор Шендерович
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Сегодня у метро «Арбатская» в Москве две мило щебечущие девушки продавали георгиевские ленточки и «военные» пилотки.

Последние шли по 300 рублей.

Поскольку я, не проявив патриотического подъема, продолжал идти мимо, одна продавщица успела сказать вслед: давайте за 250!

Подозреваю, что милые девушки сбывали, в интересах неизвестного нам бенефициара, товарные остатки тех самые пилоток, которые насильно нахлобучены на головы кассирш во всех московских универмагах.

Никакого кассового аппарата у «Арбатской», разумеется, не наблюдалось. Чистый патриотизм, никаких формальностей.

Цена победы, если вы понимаете, о чем я.

Виктор Шендерович


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