Цена «патриотизма» 5 Виктор Шендерович

8.05.2017, 13:16

Виктор Шендерович

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Сегодня у метро «Арбатская» в Москве две мило щебечущие девушки продавали георгиевские ленточки и «военные» пилотки.

Последние шли по 300 рублей.

Поскольку я, не проявив патриотического подъема, продолжал идти мимо, одна продавщица успела сказать вслед: давайте за 250!

Подозреваю, что милые девушки сбывали, в интересах неизвестного нам бенефициара, товарные остатки тех самые пилоток, которые насильно нахлобучены на головы кассирш во всех московских универмагах.

Никакого кассового аппарата у «Арбатской», разумеется, не наблюдалось. Чистый патриотизм, никаких формальностей.

Цена победы, если вы понимаете, о чем я.

Виктор Шендерович