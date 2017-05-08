Цена «патриотизма»5
- Виктор Шендерович
- 8.05.2017, 13:16
Сегодня у метро «Арбатская» в Москве две мило щебечущие девушки продавали георгиевские ленточки и «военные» пилотки.
Последние шли по 300 рублей.
Поскольку я, не проявив патриотического подъема, продолжал идти мимо, одна продавщица успела сказать вслед: давайте за 250!
Подозреваю, что милые девушки сбывали, в интересах неизвестного нам бенефициара, товарные остатки тех самые пилоток, которые насильно нахлобучены на головы кассирш во всех московских универмагах.
Никакого кассового аппарата у «Арбатской», разумеется, не наблюдалось. Чистый патриотизм, никаких формальностей.
Цена победы, если вы понимаете, о чем я.