закрыть
8 мая 2017, понедельник, 14:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Украине к «Евровидению» выпустили памятную монетy

  • 8.05.2017, 13:29

Памятную монету, посвященную международному конкурсу в Киеве, введет в обращение Национальный банк Украины 11 мая.

Информация о памятной монете номиналом 5 гривен размещена на официальном сайте банка. На аверсе монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция: панорама Киева, на которой изображен Архистратиг Михаил, сообщает БелТА.

На реверсе монеты изображены официальный слоган и логотип песенного конкурса "Евровидение-2017". Тираж памятной монеты - 40 тыс. штук. Для многих болельщиков конкурса монета станет своеобразным сувениром.


Мнение

Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев