В Украине к «Евровидению» выпустили памятную монетy 8.05.2017, 13:29

Памятную монету, посвященную международному конкурсу в Киеве, введет в обращение Национальный банк Украины 11 мая.

Информация о памятной монете номиналом 5 гривен размещена на официальном сайте банка. На аверсе монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция: панорама Киева, на которой изображен Архистратиг Михаил, сообщает БелТА.

На реверсе монеты изображены официальный слоган и логотип песенного конкурса "Евровидение-2017". Тираж памятной монеты - 40 тыс. штук. Для многих болельщиков конкурса монета станет своеобразным сувениром.