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К границам Латвии приблизились три российских военных корабля

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  • 8.05.2017, 13:41
Фото: Korabli.eu

Корветы РФ приблизились к территориальным водам Латвии на расстояние менее восьми километров.

В водах эксклюзивной экономической зоны Латвии зафиксировано появление трех военных кораблей России. Об этом сообщается в Twitter Национальных вооруженных сил Латвии.

«В четырех морских милях (7,4 км. – ред.) от территориальных вод Латвии идентифицированы корветы «Ливень 551» класса Nanuchka, «Серпухов 603» класса «Буян-М» и «Моршанск 824» класса Tarantul», – говорится в сообщении (перевод – gordonua.com).

Корвет – военный корабль, предназначенный для сторожевой и конвойной службы, противолодочной и противовоздушной обороны военно-морских баз.

В 2014–2016 годах неподалеку от морской границы Латвии несколько раз замечали российские военные корабли и подводные лодки.

16 апреля 2017 года в зону исключительных экономических интересов Латвии вошли две российские субмарины класса Kilo.


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