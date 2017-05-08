Улицу Немигу в Минске предлагают отдать пешеходам 4 8.05.2017, 13:50

Фото: galadietrih.blogspot.com

Пример подобных преобразований осуществили в Сеуле.

Перекрыть транспортное движение по улице Немиге в Минске предлагает председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрий Важник.

С этим предложением он уже обратился в Мингорисполком, передает телеканал СТВ.

Специалист сослался на то, что Немига выполняет важную роль как один из исторических брендов Минска.

«На улице Немиге самые большие концентрации загрязняющих веществ. Нам представляется, что это было бы оптимальным, если бы закрыть движение транспорта, транзитное движение транспорта, по улице Немиге и отдать его, это освободившееся пространство, для людей, для пешеходной зоны. Пешеходную зону и сохранить там общественный транспорт», — пояснил Важник свое видение городского пространства.

Пример подобных преобразований, по его словам, осуществили в Сеуле. Улицу с 12-полосным движением и эстакадой в центре города закрыли для транспорта — это стоило 1,5 млрд долларов. Но за пять лет город заработал благодаря этой мере на туризме 3 млрд долларов. По мнению Важника, этот пример достоин изучения.