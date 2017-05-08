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Стало известно, когда состоится инаугурация нового президента Франции

  • 8.05.2017, 13:59
Фото: Getty Images

Франсуа Олланд назвал дату передачи президентских полномочий Макрону.

Эммануэль Макрон принесет присягу в качестве президента Франции в следующее воскресенье, 14 мая, сообщил нынешний президент страны Франсуа Олланд.

Заявление было сделано в ходе мероприятий в Париже, посвященных 72-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе, передает русская служба BBC.

Накануне во Франции состоялся второй тур выборов. Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон победил, получив 66,06% голосов. Другой кандидат - глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9%.


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