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Минобороны США инвестирует $8 миллиардов в оборону Азии

  • 8.05.2017, 14:22
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США планируют улучшить военную инфраструктуру и развернуть больше кораблей и вооруженных сил в этом регионе.

Министерство обороны США в ближайшие пять лет вложит дополнительные восемь миллиардов долларов в усиление военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает газета The World Street Journal (перевод – «Радио Свобода»).

По сведениям издания, военное ведомство США планирует улучшить в этом регионе инфраструктуру, провести дополнительные учения и развернуть больше кораблей и вооруженных сил. Инициатива связана с напряженной ситуацией на Корейском полуострове.

В апреле Северная Корея активизировала подготовку к проведению новых ядерных испытаний. В ответ США отправили военную эскадру к берегам Корейского полуострова. До конца этого года США развернут в Южной Корее систему противоракетной обороны THAAD. В начале мая Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, ужесточающий санкции против Северной Кореи.


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