Врачи назвали самые полезные каши для здоровья 11 8.05.2017, 14:27

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В кашах содержится много витаминов и полезных веществ для человека.

Почти 20 лет ученые из США проводили исследование, чтобы ответить на вопрос: какую еду можно безоговорочно назвать самой полезной для здоровья, дарующей долголетие и хорошее самочувствие.

Оказалось, что самыми полезными являются крупы, пишет rbc.ua.

В опросах и экспериментах приняли участие 400 тыс. человек. Все они ежедневно описывали то, что едят, а медики следили за состоянием их здоровья. В итоге выяснилось, какие продукты получили самые высокие оценки врачей. Те, кто регулярно употреблял крупы, имели крепкое здоровье, сильный иммунитет. Среди самых полезных круп ученые выделили цельнозерновые, такие как коричневый рис, гречка, овсянка.

Известно, что 17 тыс. лет назад древние цивилизации употребляли в пищу ячмень, на котором был построен рацион греков и римлян. 12 тыс. лет назад в рационе европейцев появился овес, который составил основу рациона крестьян. А еще раньше население южных планеты употребляло в пищу просо - богатый источник питательных веществ.