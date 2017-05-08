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На границе Беларуси и ЕС застряли 2 тысячи грузовиков

  • 8.05.2017, 14:46
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Праздничные дни снизили пропускную способность на границах.

Больше всего грузовиков ожидают возможности въехать в ЕС на границе с Литвой. 650 машин, по данным Госпогранкомитета стоят в очереди на пункте пропуска Каменный лог. Более 200 машин ожидают в Привале и Беняконях. 130 машин составляют очередь в пункте пропуска Котловка, пишет belmarket.by.

На границе с Латвией 150 и более машин скопилось в обоих пунктах пропуска Григоровщина и Урабны.

Очереди на белорусско-польской границе не превышают 100 машин.

Вместе с тем, если литовская и латвийская граница свободы от легковых очередей, то количество желающих въехать в Польшу на легковом автомобилей велико. Больше всего загружены пункты пропуска Брузги и Брест. Меньше всего – Песчатка в Беловежской пуще.

В связи с большим спросом на проезд через пункт пропуска Брест/Варшавский мост, Госпогранкомитет принял решение с 10 мая временно приостановиться выдачу пропусков физлицам на въезд на территорию пункта. Пропуск машин через границу будет идти в порядке живой очереди.


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