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Суд в Эстонии осудил гражданина России на пять лет за шпионаж

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  • 8.05.2017, 14:58
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Артем Зинченко был завербован в 2009 году и с 2013 активно участвовал в работе, направленной против безопасности Эстонии.

В Эстонии Харьюский уездный суд приговорил к пятилетнему сроку заключения 30-летнего Артема Зинченко за незаконное сотрудничество с военной разведкой России.

Как сообщает interfax.by со ссылкой на пресс-службу государственной прокуратуры Эстонии, Зинченко был завербован ГРУ в 2009 году и с 2013 года вплоть до задержания он активно участвовал в оперативно-тактической работе, направленной против безопасности Эстонии.

В основном в его задачи входил сбор информации об объектах государственной безопасности и жизненно важных объектах на территории Эстонии, а также о передвижении военной техники Сил обороны Эстонии и союзников на территории страны. Ему поручалось также добывать образцы военной техники, например, средств связи.

Собранные сведения и образцы Зинченко периодически передавал сотрудникам ГРУ как с помощью средств связи, так и в ходе личных встреч в Санкт-Петербурге.

Зинченко является гражданином России, проживающий в Эстонии с 2013 года на основании вида на жительство.

На пресс-конференции 12 апреля генеральный директор полиции безопасности Эстонии Арнольд Синисалу сообщил, что человек, сотрудничавший с ГРУ, был задержан 9 января.


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