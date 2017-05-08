Максим Мирный и Томми Хаас вышли во второй круг теннисного турнира в Мадриде 8.05.2017, 15:06

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Максим Мирный

Призовой фонд турнира – 5,4 миллиона евро.

Белорус Максим Мирный и немецкий теннисист Томми Хаас победно стартовали на престижном турнире категории "Премьер" в Мадриде (призовой фонд - 5,4 млн евро), сообщает БелТА.

В первом раунде парного разряда на грунтовых кортах испанской столицы Мирный и Хаас одолели испанско-сербский тандем Фернандо Вердаско / Ненад Зимонжич - 4:6, 6:4, 10:5. Теперь в матче 1/8 финала белорусско-германский дуэт встретится с испанской парой Фелисиано Лопес / Марк Лопес.

Соревнования в Мадриде финишируют 14 мая.