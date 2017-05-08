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Под Кличевом КГБ вывез школьников в лес на странную «экскурсию»

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  • 8.05.2017, 15:57
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С чекистами поехал и руководитель военного отдела Могилевской епархии РПЦ.

Не всегда местная районка, публикуя фотографии с какого-либо мероприятия, ретуширует лица главных героев до полной неузнаваемости. Причина в том, что действующие сотрудники спецслужбы должны быть неизвестными. В нынешнем году они празднуют 100-летие со дня основания своих госорганов с неоднозначным наследием, пишет сайт 6tv.by.

На этот раз тайные агенты собрали на митинг в мемориальном комплексе «Усакино» детей из могилевских школ №22 и №8, а также воспитанников военно-православного и военно-патриотического клубов «Пересвет» и «Сокол», чтобы почтить память спецотряда НКВД-НКГБ «Славный». С ними приехал и руководитель военного отдела (и такой, оказывается, есть) Могилевской епархии РПЦ Сергей Лобода. На мероприятие съехались даже представители УКГБ всех без исключения областей Беларуси и курсанты минского Института национальной безопасности.

«Славный» был по сути первым советским спецназом. Отряд в полсотни человек был создан в феврале 1942 года по прямому указанию начальника 4-го управления НКВД Павла Судоплатова. В течение трех дней были собраны все лучшие на тот момент спортсмены страны – рекордсмены мира, чемпионы СССР, мастера спорта, которые прошли спецподготовку и заброшены за линию фронта. Дислокация – железная дорога Брянск-Гомель. В мае 1943 года отряд пошел в рейд по Беларуси и осел под Кличевом. Интресно, что в некоторых источниках указано, как оказавшись фактически в центре партизанского движения «Славный» держался особняком от местного населения и партизан.

Командиром отряда все это время был капитан Анатолий Шестаков. К апрелю 1944 года в составе спецназа уже было 270 человек и формирование начало выходить их кличевских лесов. В одном из боев командир погиб, а на его место был назначен потомок французского революционера, сражавшегося еще на баррикадах Парижской коммуны Конрад Анри Мадей – такие люди тоже были среди партизан. К моменту освобождения Минска от гитлеровцев «Славный» соединился с передовыми частями Красной Армии и через месяц отряд расформировали.

За время боевых действий спецотряд потерял 80 человек убитыми, четверть из которых (21 боец) покоится на острове Веремеевка среди кличевских болот. Именно их память и решили почтить ветераны и действующие сотрудники КГБ. Правда, после реквиема, минуты молчания и марша по лесам до Веремеевки с детьми работали странные люди в камуфляже с шевроном «Мы редко бреемся и никогда не сдаемся».

Это, конечно, прикольно, как считает молодежь, но отвлекает внимание от драмы лучших бойцов СССР. Похоже о трагедиях людей нынешние шпионы детям не рассказывают. Но от фактов не уйти. В 1953 году создатель отряда Павел Судоплатов был арестован собственными коллегами из КГБ и осужден на 15 лет лишения свободы. Он полностью отбыл срок и был реабилитирован лишь в 1992 году.


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