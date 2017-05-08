Глеб и Голуб Юрий ДОВНАР

8.05.2017, 16:14

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Душевная история болельщика, который недавно потерял отца.

Тот же рефери, тот же счет, то же количество зрителей. Юрий Довнар посетил матч "Крумкачы" — "Шахтер" и принес непростую историю болельщика, которому игроки "воронов" личным участием помогли скрасить потерю родного человека.

На пресс-конференции по окончании матча "Крумкачы" — "Шахтер" главный тренер солигорской команды Олег Кубарев получил околофутбольный вопрос: "Активных болельщиков "Крумкачоў" пересадили на противоположную трибуну, мотивируя это, в том числе, тем, что они мешают гостевой скамейке запасных. Лично вам близость болельщиков доставляет неудобства?".

Кубарев, как показалось, с удовольствием подхватил вопрос: "Куда больше мне мешала постоянно маячившая передо мной телекамера. Понимаю, что у каждого своя работа, но все-таки — моментами я просто не видел, что происходит на поле. А болельщики на трибунах мне никак не мешают. Считаю, их не стоит отдалять от нас".

Вячеслав Глеб в положении Олега Кубарева

Соавтором вопроса является начальник стадиона ФК "Минск" Валерий Войтов. Это он решил, что болельщиков "Крумкачоў", которые еще даже не пришли на матч, следует посадить туда, где они никогда не сидели и куда они не приобретали билеты. Это он лишил игру традиционного для "воронов" семейного антуража. Это он сослался на многочисленные жалобы от имени неназванных "трудовых коллективов".

Пересесть согласилась лишь некоторая часть активных болельщиков. Остальные заняли места согласно купленным билетам. И то была совсем иная история — тихая, которую никто и не заметил. История в духе "нет человека — нет проблем".

…Первая встреча "Крумкачоў" и "Шахтера" случилась практически год назад. 11 мая 2016-го команды сошлись в Солигорске. Тот же рефери (Сергей Цинкевич) при том же протокольном количестве болельщиков (1500) зафиксировал тот же счет (0:2). Голами отметились Вячеслав Глеб и Евгений Шикавка.

Среди тех самых полутора протокольных тысяч присутствовали отец и сын, которые заметно выделялись на центральной трибуне. Один в шарфе "Шахтера", второй — "Крумкачоў". Оба шарфа принадлежали сыну, и это непростой выбор. Выбор человека, который родился в Солигорске и провел там детство и юность, а потом отправился учиться в Минск — и там остался.

Стандартная, скажу вам, история. Когда pressball.by на довольно активной форумной ветке "Шахтера" искал того, кто помог бы с трансляциями домашних матчей "горняков", миссия оказалась невыполнимой. Фанаты попадались в основном из Минска, а один из самых пишущих болельщиков вовсе писал из Штатов. Короче, помочь с трансляциями они могли, откуда угодно, но только не из Солигорска.

Солигорск, как и Новополоцк, остаются для нас темными пятнами на футбольной карте Беларуси. Вполне логично, что видеоэфиры с участием "Нафтана" и "Шахтера" собирают наименьшую аудиторию. Хотя, казалось бы, в одном из случаев речь идет не об аутсайдере, а совсем наоборот.

Прошлогодний матч в Солигорске стал последним, когда отец и сын видели друг друга. В следующий раз сын посетил родной город для того, что проводить отца в последний путь.

Оторвался тромб…

Но осталась светлая память. И светлые фотографии с того самого матча в Солигорске. Старший — с шарфом "Шахтера", младший — с шарфом "Крумкачоў".

Сын, Александр, долго носил эту глубоко семейную историю в себе, но перед началом нынешнего сезона решил поделиться ей с теми, кто забивал голы в тот самый четверговый майский вечер. И показать им те самые прошлогодние майские фотографии. И попросить у них несколько теплых слов в виде автографа.

В случае с "Крумкачамi" это сделать несложно. Достаточно приобрести сезонный абонемент, указать адрес доставки и фамилии футболистов, которые привезут этот абонемент к тебе домой. Адрес — домашний, курьеры — Шикавка и Глеб, сувенир — черная майка с фамилией обладателя абонемента и номером на выбор. Выбор пал на 99-й, глебовский.

Приехать получилось только у Шикавки. А с Глебом-младшим Александр встретился чуть позже, после игры с "Витебском" в первом туре. И это тоже было не так сложно. Каким бы ни оказался счет, по окончании матчей футболисты "Крумкачоў" традиционно проходят через аплодисменты болельщиков при выходе из раздевалки. И останавливаются, чтобы дать автограф, сделать фото и просто поговорить. Или выслушать глубоко семейную историю.

Александр оказался болельщиком благодарным. Даже чересчур. Автограф он поменял на конверт с оригинальной надписью и неназванным содержимым. Вскрыть предложил в домашней обстановке. Судя по всему, 99-й номер "Крумкачоў" сильно удивился, обнаружив в конверте необещанные премиальные за прошлый сезон. И теперь уже Глеб поставил цель разыскать того самого болельщика.

Егор Бачило с максимальной самоотдачей ведет онлайн-трансляцию матча "Крумкачы" — "Шахтер". На заднем плане — Артем Радьков и Алексей Кучук

Вы уже догадались, это было несложно. Выйдя из раздевалки под крики "Слава Глеб" Слава остановился, осмотрелся, вгляделся — и нашел того, кого искал. Поведал, что такие сюрпризы не совсем удобны, а также рассказал, что содержимое конверта потратил на благотворительность.

И подарил свою белую футболку с 99-м номером.

Голуб — черная, Глеб — белая…

Юрий ДОВНАР, pressball.by