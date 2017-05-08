«Чтобы одеть и обуть сына к школе, летом откладываем каждую копейку» 4 8.05.2017, 16:38

Воспитательница в детском саду Барановичей рассказала о своих доходах и расходах.

Жительница города Барановичи, работающая воспитателем в детском саду, рассказала intex-press.by, на что идет большая часть ее зарплаты, для чего она подписалась на интернет-группы крупных сетевых магазинов Минска, зачем летом «затягивает пояса» и почему не экономит на косметике:

- С детства мне нравилось играть с маленькими детьми. Я росла одна в семье и с удовольствием нянчилась с племянниками, играла с ними, наряжалась Снегурочкой на Новый год, чтобы их порадовать.

Поэтому, когда пришло время выбирать, куда идти учиться после школы, я без раздумий подала документы в педагогический колледж.

Когда оканчивала колледж, мама серьезно заболела и ее не стало. Потом умер папа, и я осталась одна. От родителей у меня осталась только квартира, которую я сейчас сдаю.

«Чтобы дети шли в сад с удовольствием»

Я работаю воспитателем в одном из барановичских детских садов. Работа мне нравится, хотя и требует ответственности: ребята постарше очень активные, и за ними нужно постоянно следить, чтобы они куда-нибудь не влезли. Малышам нужно помогать поесть, одеться, сходить в туалет. Чтобы дети шли в садик с удовольствием, я стараюсь заинтересовать своих воспитанников в группе. Нахожу на специализированных сайтах развивающие игры, креативные идеи, которые применяю на практике. Я выпустила уже не одну группу, и мне всегда тяжело расставаться с детьми. Привыкаешь к ним и переживаешь, как мама.

Главная статья расходов – продукты и ремонт

Моя зарплата составляет 350 рублей ($184). Мы с мужем разделили «обязанности»: он оплачивает коммунальные услуги, телефон и интернет, а я слежу за тем, чтобы в холодильнике было все необходимое.

Поэтому самая большая часть моего заработка уходит на продукты – около 200 рублей. Родители всегда учили меня, что на еде нельзя экономить – ведь мы то, что едим.

Мы живем вчетвером: я, сын, муж и его бабушка. В холодильнике у нас всегда есть мясо и рыба. Бабушке обязательно покупаем йогурты, творожки и молоко. Ребенка балуем фруктами и ягодами. Огорода у нас своего нет, поэтому овощи покупаем на рынке.

Недавно мы начали ремонт в квартире бабушки. Меняем все: начиная от окон и дверей и заканчивая мебелью и шторами. Денег на это уходит много. Помогает то, что сдаю родительскую квартиру – доход составляет 285 рублей в месяц.

Еще одна обязательная статья расходов – транспорт. До работы я добираюсь на автобусе, поэтому ежемесячно покупаю проездной. Случается, езжу на маршрутке. Сын в выходные ездит в спортивную секцию – на транспорт даю ему 1 рубль. В месяц на наши поездки в среднем уходит 50 рублей.

Продажа косметики – небольшой заработок

Моя подруга, которая уже давно работает распространителем косметики одной из фирм, предложила мне вступить в ее команду. Огромного дохода продажа косметики мне не приносит – около 60 рублей в месяц. Это при том, что примерно 35 рублей я трачу на приобретение товара. Чтобы хорошо зарабатывать, нужно заниматься продажами с утра до ночи. Для меня же это просто возможность подзаработать на семейные радости – на поход вместе с мужем и сыном в кафе, в парк или в развлекательные центры. К тому же это занятие позволяет сэкономить на шампунях, геле для душа, пене для ванн, кремах для тела, которые я могу заказать с хорошей скидкой или даже получить в подарок.

На чем не могу экономить, так это на косметике: у меня проблемная кожа. Я перепробовала разную косметику: начиная от недорогой белорусской и заканчивая заграничной с улиточной слизью по цене от $50. В итоге нашла свою – комплект (тоник, гель для умывания и крем) обходится мне в 90 рублей. Хватает на 3–4 месяца. А вот декоративной косметикой стараюсь не пользоваться: от тонального крема и пудры кожа «расцветает».

«Жду скидок и распродаж»

Одежду себе я покупаю редко. В дорогие магазины не хожу. Заглядываю в секонд-хенды или жду скидок и сезонных распродаж в крупных сетевых магазинах Минска. Я подписана на их группы, и, когда получаю sms о скидках, еду в столицу. Такая же история с обувью: босоножки покупаю в конце лета или осенью, а сапоги – весной или даже летом, когда цена на них снижается.

Самый проблемный вопрос – это одеть и обуть сына к школе. Поэтому летом мы «затягиваем пояса» и откладываем каждую копейку, чтобы подготовить его к 1 сентября. На это уходит около 350–400 рублей.

Очень хотелось бы съездить куда-то отдохнуть. Но, пока занимаемся ремонтом, отложить какую-то сумму не получается. Я думаю, как только закончим ремонтные работы, обязательно поедем всей семьей на отдых, а бабушку отправим в хороший санаторий.