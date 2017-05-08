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Крах путинских надежд

  • Андрей Зубов
  • 8.05.2017, 16:47
АНДРЕЙ ЗУБОВ
ФОТО: PRAVMIR.RU

Чем консолидированней будет Европа, тем быстрее изменится Россия.

Во Франции президентом стал Эммануэль Макрон. Для России это очень хорошо. Для мира - тоже. Для Франции - не знаю. Пусть судят французы. Для России хорошо, потому что надежды Путина расколоть Европу и устраивать коалиции, как в 19 веке, потерпели крах. Европа остается единой. Камни, заложенные отцами основателями Евросоюза - Аденауэром, Шуманом, Моне, де Гаспери - остались на прежних местах. Чем консолидированней будет Европа, тем быстрее изменится Россия.

И второе - Макрон последовательный сторонник нерушимости границ в Европе. Он не пойдет на сделку с Крымом. И это тоже хорошо для России. Пока не будет восстановлен status quo ante bellum, Россия будет оставаться изгоем. И чем быстрее Кремль перестанет надеяться на возможность сохранения захваченного в 2014-2016 в Украине, тем лучше для России.

Но успех этот и общеевропейский. Если Европа вновь разделится на соперничающие между собой национальные государства, как это было в XIX веке или в 1930-е гг., то война неизбежна. Не война между Германией и Францией, до этого еще очень далеко, но война прорусской коалиции с ее противниками. Уверен, что не столько НАТО, сколько именно единая Европа - гарант мира, разумеется с опорой на НАТО.

Да, 40 процентов за г-жу Ле Пен - это много, хотя низкая явка делает ее успех не столь внушительным. И, тем не менее, перед Макроном стоят сложнейшие задачи - вывести Францию из морока национализма, а Европейский Союз реформировать так, чтобы брюссельская бюрократия перестала быть главной властью в нём, уступив свою роль Европейскому парламенту и иначе сформированному Совету.

Нам очень важно, чтобы Эммануэль Макрон добился успеха на этих трудных поприщах.

Андрей Зубов, obozrevatel.com


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