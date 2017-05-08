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Подполковник Вусик: Начальство не «локализовало» бунт в РОВД

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  • 8.05.2017, 17:08
Игорь Вусик
Фото: «Радыё Свабода»

Лидер кричевских милиционеров-бунтарей считает, что «охота на ведьм» продолжается.

Отстраненный от должности начальник ООПП Кричевского РОВД подполковник милиции Игорь Вусик заявил, что он не считает, что ситуация в Кричевском РОВД «локализована».

Это мнение И. Вусик высказал в разговоре с журналистом «Магілёўскага рэгіёна».

По словам И. Вусика, в Кричевском РОВД по-прежнему сохраняется напряженная атмосфера. Сам сотрудник милиции связывает это с тем, что на время проведения служебной проверки отстраненным от должности оказался только он. Начальник РОВД Станислав Чуприн и его заместитель В. Тихоненко по-прежнему занимают свои должности. Продолжается давление на сотрудников отдела, подписавшихся под обращением к министру МВД.

«До настоящего времени мы так и не получили никакого официального ответа на наше обращение. Нет никакой информации о принятых мерах по указанным в обращениях фактах. А ведь они были подтверждены во время проведения проверок. Я не считаю, что ситуация в Кричевском РОВД локализована, как сказал Министр, ведь не дана никакая правовая оценка действиям руководства РОВД», – говорит И. Вусик.

И. Вусик отмечает, что он сейчас считается отстраненным от должности начальника ООПП Кричевского РОВД, хоть до сих пор его так никто и не ознакомил с соответсвующим приказом. Подполковник милиции каждый день выходит на службу с 9-00 до 18-00, в решениях на охрану общественного порядка он числится, как участковый инспектор.

«В графике меня нету, в оперативной группе нету, приказа об отстранении я не видел – рассказывает И. Вусик. – Оружие мне не выдают, машину не дают по решению начальника РОВД Станислава Чуприна. Однако материалы для рассмотрения отдают регулярно и я обязан их исполнять. В последнее время работаю без выходных. Я понимаю, что меня хотят уволить за дискредитацию милиции, и не хочу давать для этого лишнего повода. Пусть это решение останется на совести руководства».

Подполковник милиции говорит, что он и другие сотрудники ООПП Кричевского РОВД обратились к министру внутренних дел Игорю Шуневичу за помощью, а в результате сами же остались виноваты. Вместе с тем, по словам И. Вусика, несмотря на давление, никто из милиционеров-подписантов так и не отозвал свои подписи под обращением на имя министра.

Напомним, что министр внутренних дел Республики Беларусь Игорь Шуневич в комментарии БЕЛТА ранее сообщил, что общий морально-психологический климат в Кричевском РОВД достаточно спокойный, уравновешенный и рабочий. “Ситуация локализована”, – резюмировал министр.

Начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД подполковника милиции Игоря Вусика временно отстранили от должности на время проведения служебной проверки. Служебная проверка назначена в связи с тем, что подполковник Вусик выступил на телеканале «Белсат» и рассказал о многочисленных нарушениях в Кричевском РОВД.


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