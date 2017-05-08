Олег Белоколос: В переговорах в нормандском формате Макрон будет ориентироваться на Германию 2 8.05.2017, 17:25

Олег Белоколос

Французы осознали, что не готовы резко рубить связи с ЕС, поэтому на выборах президента поддержали Макрона.

Позиция лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона, победившего на президентских выборах во Франции, по отношению к Украине прояснится к середине лета этого года. Такое мнение в комментарии изданию gordonua.com выразил украинский дипломат и эксперт по внешней политике фонда "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос.

"Думаю, в переговорах в нормандском формате Макрон будет ориентироваться на позицию Германии. Но в то же время будущее нормандского формата выглядит весьма туманно. Как минимум все будут заявлять о необходимости выполнения Минских соглашений. 25 мая состоится саммит НАТО. Возможно, мы услышим какие-то конкретные заявления Макрона о его позиции по Альянсу и другим вопросам. Не исключено, что будет принято какое-то совместное решение по Украине. То есть я бы подождал до саммита. Помимо этого, 6–7 июля в Германии будет саммит G20. Посмотрим. То есть позиция Макрона по Украине должна проясниться ближе к середине лета", – отметил Белоколос.

По его словам, французы оказались не готовыми к выходу их страны из состава Европейского союза, на чем настаивала лидер ультраправых Марин Ле Пен.

"Внешнеполитическая линия Макрона выглядит достаточно размыто. Пока он делает лишь общие заявления о поддержке Евросоюза. По другим вопросам, как по мне, вообще никакой конкретики нет. Что касается самого хода голосования, то, я думаю, французы посмотрели, какая сложилась ситуация вокруг выхода Великобритании из ЕС, и поняли, что им это не нужно. Ведь Ле Пен однозначно заявляла о выходе Франции из состава Евросоюза. То есть жители страны осознали, что не готовы резко рубить связи с ЕС. Сам по себе европейский проект важен для Франции и геополитически, и экономически", – подчеркнул Белоколос.

7 мая во Франции проходил второй тур выборов президента. После оглашения предварительных результатов Эммануэль Макрон выступил с видеобращением к своим сторонникам, заверив, что будет "уважать каждый голос, отданный за ультраправых". Он также объявил, что намерен сосредоточиться на объединении нации и борьбе с терроризмом.

Марин Ле Пен признала победу Макрона.

По данным МВД Франции, за Макрона проголосовали 66,10% избирателей, Ле Пен набрала 33,90% голосов.