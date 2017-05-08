«Аэрофлот» отменил дневные рейсы между Москвой и Минском 9 мая 8.05.2017, 17:16

В целом завтра в Шереметьево отменено около 10 рейсов.

Авиакомпания «Аэрофлот - российские авиалинии» отменила 9 мая дневные рейсы между Москвой и Минском.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Так, 9 мая не будут выполнены рейс SU1840 вылетом в 13.50 из Москвы в Минск и рейс SU1841 в 16.05 из Минска в Шереметьево. Эти же рейсы, как уже сообщалось, «Аэрофлот» отменил и 8 мая.

О причинах изменений в расписании не говорится.

По данным онлайн-табло, в целом 9 мая в Шереметьево отменено около 10 рейсов, еще столько же вылетят или прибудут с опозданием. Сейчас московский регион накрыл снегопад.