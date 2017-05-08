Архитектор рассказал, что будет на месте «БелЭкспо» в Минске 3 8.05.2017, 17:34

Фото: onliner.by

В апреле в Минске снесли здание «БелЭкспо», где в свое время демонстрировались лучшие достижения Беларуси.

Архитектор Олег Воробьев рассказал «Белсату», что появится на месте снесенного здания:

«Задумана гостиница. Здание невысокое, 5 этажей плюс подземно-наземный уровень с гаражом-стоянкой. Рядом отдельно предложили сделать ресторан, который частично нависает над водой. Стеклянный мост, который будет красиво подсвечиваться в вечернее время, свяжет Верхний город с этой частью исторического центра. От моста планируется пешеходная аллея до улицы Янки Купалы, где должен появиться подземный переход к Большому театру оперы и балета. Сквер и аллея Героев остаются. Набережная будет полностью открыта для пешеходов, мы предлагаем сделать фонтаны, красивое благоустройство, чтобы людям было приятно проводить время. Не секрет, что сегодня горожане тут особо не ходят, хотим изменить ситуацию. Есть замысел раскрыть и сделать доступным пространство и вдоль улицы Богдановича, убрав существующую подпорную стенку и построив террасы с озеленением. А исторические корпуса Троицкого монастыря, в которых располагалась больница, предлагаем реконструировать и наполнить новыми объектами общественного назначения».