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9 мая в Москве «почтят память» погибших на Донбассе российских боевиков

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  • 8.05.2017, 17:43

Портреты боевиков пронесут в ходе акции «Бессмертный полк».

Об этом unian.net сообщили в организации «Союз добровольцев Донбасса», которая курирует деятельность боевиков, вернувшихся в РФ. «9 мая 2017 года приглашаем всех желающих принять участие в шествии «Бессмертный полк в Москве.

Колонна «Бессмертный полк Новороссии» формируется в 14.00 на перроне Белорусского вокзала», - говорится в сообщении. На баннерах, подготовленных к шествию, изображены портреты российский боевиков, погибших на Донбассе с надписями «Всегда в строю», и «Добровольцы России».

По инициативе российских властей 9 мая в России и за рубежом уже в десятый раз пройдет общественная акция «Бессмертный полк». Она представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Шествия за пределами России организуются, в основном, при содействии соотечественников и российских загранпредставительств. В акциях примут участие не только выходцы из России и стран СНГ, но и местные жители.


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