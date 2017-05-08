Видеофакт: В аэропорту Торонто пассажиров встречал енот 8.05.2017, 17:55

Пассажиры посчитали это лучшим приветствием, которое можно получить по прибытии в Канаду.

В международный аэропорт Торонто пробрался енот. Его заметили пассажиры, которые забирали свой багаж - зверь сидел на потолке над багажной ленты, пишет nv.ua.

Через несколько часов енота заметили в другой части аэропорта. Он так же выглядывал из-под потолочных плит.

Обнаружили сотрудники аэропорта незваного гостя - неизвестно.