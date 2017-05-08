Павла Левинова выписали из больницы, сказав: «160 на 95 - это нормальное давление» 2 8.05.2017, 18:13

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Павел Левинов

Фото: DW

В минувшую пятницу, когда правозащитника привезли в больницу на скорой помощи, его давление было 160 на 100.

Всего три дня назад это было поводом для госпитализации, говорит Павел Левинов, передает «Радыё Свабода».

«Вечером 5 мая меня задержали, чтобы под стражей отвезти в изолятор временного содержания, отбывать 15-суточный арест. Несколько часов прошло, пока оформляли документы в Сенненском районе, где я был по делам, до тех пор, пока местные милиционеры передали меня витебским.

У меня поднялось давление, и около полуночи сотрудники изолятора отказались меня принимать, так как я плохо себя чувствовал. Вызвали скорую помощь, отвезли в кардиологическое отделение больницы. Тогда с давлением 160 на 100 было признано, что мое состояние требует медицинской помощи. Ныне врачи сказали мне, что 160 на 95 - это нормальный давление и что показаний для лечения в условиях больницы нет».

Правозащитник не исключает, что руководство медицинского учреждения получило соответствующий приказ, чтобы его выписать. Ведь, по его словам, витебская милиция прилагает чрезвычайные усилия, чтобы Левинов отправился «на сутки». Он говорит, что не собирается избегать отбывания ареста, но у него есть два обстоятельства: необходимость ухаживать за 80-летней матерью и направление в областную больницу, где ему необходимо явиться 10 апреля. На 11-е запланировано хирургическое вмешательство, и к тому времени заботу о матери сможет перенять его брат.

Административным арестом продолжительностью 15 суток судья Октябрьского райсуда Инна Грабовская наказала правозащитника якобы за участие в несанкционированных акциях 25 и 26 марта.

Павел Левинов пытался доказать, что он осуществляет мониторинг по направлению Белорусского Хельсинкского комитета как правозащитник. Однако эти аргументы приняты не были: суд постановил наказать Павла Левинова арестом, так же как и правозащитников, журналистов Леонида Светика и Константина Мордвинцева.

Обжаловать решение райсуда не удалось, только что областной суд сократил срок нахождения правозащитника под арестом на 10 часов. В отбывку ареста было учтено время после задержания с 13:10 до 23:20, пока Левинова не забрала из ИВС скорая помощь.