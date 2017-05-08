Покерному чемпиону продали 65 тысяч старых белорусских рублей за €200

Покерному чемпиону продали 65 тысяч старых белорусских рублей за €2007
- 8.05.2017, 18:57
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Инцидент Рэнди Лью c покупкой белорусских денег случился в Будапеште.
Популярному покерному игроку Рэнди Лью в Будапеште продали 65 тысяч неденоминированных белорусских рублей за 200 евро.
Об этом игрок написал в своем Инстаграме.
«Кто-нибудь знает, что это за валюта? Я выторговал ее за 200 евро у семидесятилетнего респектабельного мужчины на улицах Будапешта в Венгрии», - написал он в Инстаграм.
Рэнди Лью своей игрой отмечался даже в книге рекордов Гиннеса - по количеству сыгранных раздач за 8 часов игры. Игрок является членом команды профессионалов Pokerstars.