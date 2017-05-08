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Под Борисовом гаишники во время погони стреляли по колесам «жигулей»

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  • 8.05.2017, 19:09
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Экипаж ГАИ со стрельбой останавливал пьяного водителя в Борисовском районе.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на представителя ГАИ МВД Станислава Соловья.

Инцидент произошел вечером 7 мая вблизи деревни Гливин под Борисовом. Сотрудники ГАИ заметили «жигули» без номеров, ехавшие в сторону Березино. Водителю были поданы сигналы об остановке, которые он проигнорировал и продолжил движение. Началась погоня.

— В ходе преследования водителю неоднократно выдвигались требования об остановке, однако он их также игнорировал, создавая при движении реальную угрозу жизни и здоровью людей, — рассказал Соловей. — Сотрудниками ГАИ были сделаны предупредительные выстрелы, на которые водитель также не обратил внимания.

Инспекторам пришлось стрелять по колесам автомобиля.

Как выяснилось после задержания, за рулем оказался пьяный 32-летний мужчина. На него составили несколько протоколов.


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