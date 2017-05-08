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Комментатор «Матч ТВ»: Канадцы даже не радуются голам в ворота белорусов

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  • 8.05.2017, 19:25
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Комментатор российского телеканала подвел итог происходящего после заброшенной пятой шайбы в ворота сборной Беларуси.

Комментатор матча ЧМ-2017 Беларусь — Канада на канале «Матч ТВ» подвел итог происходящего после заброшенной в ворота Михаила Карнаухова пятой безответной шайбы, сообщает «Прессбол».

«Абсолютно индифферентные канадцы. Даже не радуются заброшенным шайбам. У белорусов же одна мысль — скорее бы весь этот кошмар закончился».


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