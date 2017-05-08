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Британская школьница побила рекорд Хокинга и Эйнштейна по уровню IQ

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  • 8.05.2017, 19:57

Раджгаури Павар, пройдя IQ-тест, набрала 162 балла, что является максимально возможным для человека в возрасте до 18 лет.

12-летняя школьница из британского графства Чешир Раджгаури Павар набрала 162 балла на тестировании коэффициента интеллекта (IQ), сообщает The Independent.

Таким образом, девочка показала результат выше, чем у знаменитых ученых и теоретиков Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна. Их IQ оценивается в 160 баллов.

При этом, по данным издания, результат Павар является максимально возможным для человека в возрасте до 18 лет.

После объявления результатов девочке предложили членство в британском Обществе Менса – клубе для людей с высоким коэффициентом интеллекта.

В августе 2015 года британская школьница Николь Барр также набрала 162 балла во время теста на IQ.


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