закрыть
8 мая 2017, понедельник, 21:29
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

ЧМ-2017: Канада разгромила Беларусь

19
  • 8.05.2017, 20:05

Сборная Беларуси в третьем матче группового турнира чемпионата мира-2017 пропустила шесть безответных шайб от канадцев — 0:6.

Канадцы одержали более чем уверенную победу над сборной Беларуси в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира - 6:0 (1:0, 2:0, 3:0). Белорусы потерпели третье поражение подряд.

Канада: Пикар; Демер - Власик, Дюшен - Шайфли - О'Райли; Бэрри - де Хаан, Жиру - Маккиннон - Скиннер; Морисси - Матесон, Конечны – Марнер - Пойнт; Шенн – Кутюрье - Симмондс; Киллорн.

Беларусь: Карнаухов; Коробов - Лисовец, Павлович – Стась - Лингле; Хенкель - Шинкевич, Кулаков – Ковыршин - С.Костицын; Граборенко - Евенко, Демков – Волков - Дрозд; Когалев - Шарангович - Стефанович; Воробей, Карабань.

Шайбы: 1:0 - Пойнт (Марнер, Конечны, 5.08), 2:0 - Маккиннон (Марнер, Бэрри, 24.20, в большинстве), 3:0 - Маккиннон (Скиннер, Жиру, 35.21), 4:0 - Скиннер (Маккиннон, Матесон, 47.01), 5:0 - Жиру (Скиннер, 50.16), 6:0 - Пойнт (Конечны, 54.42).

Чемпионат мира-2017 стартовал в пятницу, 5 апреля, он проходит в Кельне и Париже.

Сборная Беларуси играет в группе В, как и Канада, Финляндия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Франция и Словения. Матчи этой группы проходят в Париже на "АккорХотелс Арене", вместимость которой составляет 17 тыс. зрителей.

В плей-офф выходят команды, занявшие первые четыре места в своей группе; команда, которая займет восьмое место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.

Финал пройдет 21 мая в Кёльне.

Свой следующий поединок белорусы проведут 10 мая против швейцарских хоккеистов.


Мнение

Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев