ЧМ-2017: Канада разгромила Беларусь 19 8.05.2017, 20:05

Сборная Беларуси в третьем матче группового турнира чемпионата мира-2017 пропустила шесть безответных шайб от канадцев — 0:6.

Канадцы одержали более чем уверенную победу над сборной Беларуси в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира - 6:0 (1:0, 2:0, 3:0). Белорусы потерпели третье поражение подряд.

Канада: Пикар; Демер - Власик, Дюшен - Шайфли - О'Райли; Бэрри - де Хаан, Жиру - Маккиннон - Скиннер; Морисси - Матесон, Конечны – Марнер - Пойнт; Шенн – Кутюрье - Симмондс; Киллорн.

Беларусь: Карнаухов; Коробов - Лисовец, Павлович – Стась - Лингле; Хенкель - Шинкевич, Кулаков – Ковыршин - С.Костицын; Граборенко - Евенко, Демков – Волков - Дрозд; Когалев - Шарангович - Стефанович; Воробей, Карабань.

Шайбы: 1:0 - Пойнт (Марнер, Конечны, 5.08), 2:0 - Маккиннон (Марнер, Бэрри, 24.20, в большинстве), 3:0 - Маккиннон (Скиннер, Жиру, 35.21), 4:0 - Скиннер (Маккиннон, Матесон, 47.01), 5:0 - Жиру (Скиннер, 50.16), 6:0 - Пойнт (Конечны, 54.42).

Чемпионат мира-2017 стартовал в пятницу, 5 апреля, он проходит в Кельне и Париже.

Сборная Беларуси играет в группе В, как и Канада, Финляндия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Франция и Словения. Матчи этой группы проходят в Париже на "АккорХотелс Арене", вместимость которой составляет 17 тыс. зрителей.

В плей-офф выходят команды, занявшие первые четыре места в своей группе; команда, которая займет восьмое место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.

Финал пройдет 21 мая в Кёльне.

Свой следующий поединок белорусы проведут 10 мая против швейцарских хоккеистов.