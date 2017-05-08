Обама предостерегал Трампа от работы с Флинном 8.05.2017, 20:20

Зимой Флинн оказался в центре конфликта в Белом доме из-за переговоров с российским послом.

В течение периода передачи власти, после победы Дональда Трампа на выборах, но до инаугурации, президент Барак Обама предостерегал своего преемника от работы с Майклом Флинном. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на двух людей, работавших в администрации Обамы. Также со ссылкой на бывшего советника Обамы об этом сообщает и Reuters, передает РБК.

Кроме того, в переходной команде Трампа были сомнения о возможных контактах Флинна с Москвой, рассказали агентству те же источники. Они отказались давать публичный комментарий из-за продолжающегося расследования ФБР.

По данным CNN, Обама предупреждал Трампа о работе с Флинном на встрече в овальном кабинете 10 ноября, спустя два дня после выборов. По словам источника телеканала, опасения Обамы были связаны не с увольнением Флинна с должности директора Агентства военной разведки, а с расследованием предполагаемого вмешательства России в выбора в США. «Имя Флинна продолжало появляться [в ходе расследования — РБК]», — приводит CNN слова источника.

Ранее в понедельник Трамп в своем Twitter прокомментировал ситуацию вокруг Флинна, который был уволен с поста советника президента по нацбезопасности из-за контактов с послом России Сергеем Кисляком, о которых он не сообщил вице-президенту Майку Пенсу.

«Спросите [экс-генпрокурора] Салли Йейтс под клятвой, знает ли она, как секретная информация попала в газеты вскоре после того, как она рассказала ее юристконсульту Белого дома [Дональда МакГанна]», — написал Трамп. Трамп отсылает к эпизоду, произошедшему в январе, когда Йейтс уведомила МакГанна о контактах Флинна с Кисляком.

В своем предупреждении Йейтс заявила, что Флинн ввел в заблуждение представителей администрации по поводу своих контактов с российским послом, а также опасения, что он «потенциально уязвим для шантажа со стороны России», сообщала Washington Post.

При этом в своем Twitter Трамп выступил и с критикой Обамы. По его словам, Флинн получил доступ к секретным данным от администрации экс-президента США. Трамп также упрекнул СМИ, которые он называет «сообществом фейковых новостей», в том, что они об этом не пишут. C 2012 по 2014 год генерал-лейтенант Флинн работал главой Агентства военной разведки.

В понедельник в юридическом комитете Конгресса пройдут слушания, на которых Йейтс даст показания о том, насколько прямыми были ее предупреждения Белому дому о возможных связях Флинна с Москвой.

В 2015 году Флинн получил свыше $56 тыс. от связанных с Россией компаний, в том числе «Лаборатории Касперского», сообщал Bloomberg. Представители «Лаборатории» пояснили впоследствии, что заплатили Флинну гонорар за его речь на форуме по кибербезопасности.

В декларации доходов Флинна указывается, что в 2015 году он получил гонорары за выступления на мероприятиях телеканала RT и других компаний, включая организованные дочерней структурой «Лаборатории Касперского». В том же году он выступал на международной конференции по вопросам политики и СМИ в Москве, приуроченной к десятилетию телеканала RT.