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Минчане: Лукашенко вообще с экономикой дружит?

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  • 8.05.2017, 20:31

Жители столицы жалуются на низкие зарплаты.

Корреспонденты «Белсата» вышли на улицы Минска, надеясь найти тех, кто верит в «зарплатные сказки» Лукашенко.

«Зарплата зависит от мозгов. Выше головы не прыгнешь», – считает жительница столицы.

«Зарплата $ 500? Как? Он вообще с экономикой дружит?», – задается вопросом молодой парень.

«Нужно рационально распределять средства, а не ледовые дворцы строить. Тогда, возможно, и будут возможности поднять зарплаты», – говорит минчанин.


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