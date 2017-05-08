Минчане: Лукашенко вообще с экономикой дружит?1
- 8.05.2017, 20:31
Жители столицы жалуются на низкие зарплаты.
Корреспонденты «Белсата» вышли на улицы Минска, надеясь найти тех, кто верит в «зарплатные сказки» Лукашенко.
«Зарплата зависит от мозгов. Выше головы не прыгнешь», – считает жительница столицы.
«Зарплата $ 500? Как? Он вообще с экономикой дружит?», – задается вопросом молодой парень.
«Нужно рационально распределять средства, а не ледовые дворцы строить. Тогда, возможно, и будут возможности поднять зарплаты», – говорит минчанин.