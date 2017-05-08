Как выглядят замки Беларуси на спичечных этикетках 8.05.2017, 20:44

Мирский замок

Вскоре «Борисовдрев» порадует филуменистов и другими интересными историческими выпусками этикеток.

Открытое акционерное общество «Борисовдрев» в последние годы очень радует филуменистов (коллекционеров спичек и спичечных этикеток) и тех, кто интересуется историей Беларуси, пишет racyja.com.

ОАО «Борисовдрев» уже выпустило большую серию спичек с этикетками, на которых помещены гербы городов Беларуси, советское оружие и награды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В настоящее время ОАО «Борисовдрев» начало выпуск спичечных этикеток на которых запечатлены замки Беларуси, причем, эти этикетки вышли на белорусском языке.

На спичечных этикетках уже отражены Коссовский, Любчанский, Ружанский, Мирский, Несвижский, Быховский, Гольшанский, Лидский, Гродненский Старый замки. В ближайшее время ОАО «Борисовдрев» порадует филуменистов и другими интересными историческими выпусками этикеток.