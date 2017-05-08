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Британский корабль сопроводил подлодку из РФ через Ла-Манш

  • 8.05.2017, 20:55
Фото: ТВ Центр

Ранее Латвия заявила об обнаружении трех российских кораблей около своих границ.

Британский военный корабль Somerset сопровождал 5 мая российскую подводную лодку «Краснодар» во время ее прохождения через пролив Ла-Манш.

Об этом cообщает The Telegraph со ссылкой на командира Somerset Тима Берри.

Командир сообщил, что патрулирование моря как в водах Великобритании, так и за их пределами — «одна из ключевых задач Королевских ВМС». Сопровождение иностранных кораблей, в том числе подводной лодки «Краснодар», Берри назвал плановым мероприятием, передает РБК.

Издание отмечает, что Военно-морской флот Великобритании регулярно сопровождает российские корабли через канал, однако в последнее время сопровождение стало «иного уровня» после «эскалации конфликта между Москвой и Западом».

Ранее Латвия заявила об обнаружении трех российских кораблей около своих границ. По данным латвийских Национальных вооруженных сил (НВС), были замечены российские корветы: малоракетный Liven 551, малые ракетные корабли «Серпухов» и «Моршанск».


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