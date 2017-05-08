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«Бросили Минск и уехали в деревню»

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  • 8.05.2017, 21:14
Фото: tut.by

Молодые люди показали, как на селе можно жить весело и интересно.

В прошлом — шумный мегаполис, бесконечная гонка, пробки, запах раскаленного асфальта. В настоящем — бескрайнее поле, невероятные пейзажи, сельская хата, огород, свежее молоко и запах свободы. Они круто изменили свою жизнь и ни о чем не жалеют, пишет tut.by.

«Простыя словы, простыя рэчы. Хлеб на стале, полымя ў печы. Гэта так проста, гэта так добра, як з галавою залезці пад коўдру», — поет легендарную песню Пит Павлов не где-нибудь в концертном зале, а на самодельной сцене в деревне Городьки Воложинского района. И эти слова, пожалуй, могут стать девизом феста «Суседзi», который впервые здесь прошел 7 мая.

Еще вчера минчане, а сегодня уже сельские жители обратились к местным чиновникам с необычной просьбой: разрешить им организовать фестиваль, чтобы показать людям: жизнь в деревне может быть интересной, насыщенной, творческой, а не сводиться только к понятиям «колхоз и огород». Их выслушали и дали зеленый свет!

На день территория местной школы искусств превратилась в яркую и необычную площадку под открытым небом: с одной стороны — сцена, где пели, плясали, играли на скрипке и гитаре, с другой стороны — учили лепить глиняные тарелочки, рисовать цветных сов, делать необычные открытки. Как говорится, на фест «Суседзi» люди пришли не только свои таланты показать, но и на остальных посмотреть.

— Хочацца, каб людзi не з’язджалі ў горад, а жылi ў вёсцы, — звучит со сцены, пока мы разговариваем с коренной минчанкой Кристиной. Разве могла ее прабабушка, расхаживая по столичным улочкам, подумать, что будущая внучка сменит минскую прописку и уедет жить в Воложинский район, сажать там огород, растить ребенка?

— Пять с половиной лет назад мы с мужем бросили Минск и уехали жить в деревню. Жалею? Нет! — смеется Кристина, и по ее счастливым глазам понятно: она тут уже своя. — Когда родилась дочка, почувствовала, что городская жизнь тяжелая для воспитания ребенка — везде гудят машины, гулять с коляской невозможно, хотелось свежего воздуха, простора, чтобы ребенок рос и видел небо, птиц, растения, а не асфальт и огромные здания. Второй момент — муж мечтал о собственной мастерской, он занимается изготовлением музыкальных инструментов: бубны, барабаны, дудки.

Кристина (справа) переехала в деревню 5,5 года назад

Как только семья переехала в Запрудье, первое время Кристина на все смотрела большими глазами. Печку нужно растопить? А как? Вода только в колодце? Крана точно нигде нет? Постепенно к деревенской хате провели коммуникации.

— Знаете, что мне понравилось? Все нужно было делать своими руками, если в городе позвонил, вызвал специалиста, то здесь мы, как настоящие хозяева, учимся сами чинить пол, крышу, проводить воду. Самое сложное испытание — научиться сажать огород, — вспоминает молодая мама.

Но тут на помощь приходят соседские бабушки. Уж они точно знают, как посадить «моркву i цыбулю», когда полоть, как лучше поливать. Девушка говорит, просто невероятное удовольствие — выйти в огород, нарвать клубники, свежих огурчиков, которые вырастил собственными руками. А недавно в семье появилась маленькая козочка — уж если становиться сельским жителем, то без хозяйства никуда.

— Местные приняли очень тепло, особенно соседские бабушки. У них была тихая жизнь, казалось, все умирает, а тут приехали мы с ребенком, жизнь закрутилась, им стало веселее, — рассказывает Кристина.

Кстати, те молодые люди, которые выросли в деревне, мечтают уехать в большой город и с недоумением смотрят на городских, покупающих старые хаты. В окрестности деревни Городьки перебрались из города десятки человек. Среди них программист, журналист, фотограф, художник. Они умеют делать из молока сыр, творог, печь хлеб и блины, топить печку, правда, в колхоз никто не пошел работать. Кто-то работает удаленно, кто-то зарабатывает себе на жизнь ремеслом. К примеру, Кристина продает хендмейд, ее муж — музыкальные инструменты.

А семья Алеси и Никиты из своей деревенской жизни сделала успешный бизнес. Ребята обустроили два дома, баньку, угощают едой из печки и от гостей в «Чудесных холмах» нет отбоя, только вчера уехала пара из Питера. Первое, что подкупило Алесю в дерене Запрудье, — невероятная природа: холмы, валуны, пейзажи так пришлись по душе, что она с тремя детьми сразу решилась на переезд.

— Мы вегетарианцы, но я очень вкусно готовлю в печке: овощные котлетки, борщи, пироги. И даже те, кто любит мясо, в восторге, признаются, никогда такого не ели, для них это все в новинку. Плюс готовлю из растений, такие блюда в городе точно не найдешь. Когда к нам приезжают туристы, советую пойти в местную купельку, к нашим ребятам — кто-то поет, кто-то вышивает, делает массаж тибетскими чашами. На ура уходят мои тарелочки из глины, — рассказывает Алеся.

В Запрудье уже никто не удивляется, когда экс-горожане достают музыкальные инструменты и на улицах звучат народные белорусские песни.

Переселенцы не скрывают: жить здесь в кайф. Особенно мужчин радует, что деревня не дает расслабиться, каждый день нужно быть в тонусе и в хорошей физической форме, чтобы рубить дрова, ремонтировать дом, копать огород.

27-летняя Татьяна, инструктор по конному спорту, 9 месяцев искала свой идеальный деревенский дом и нашла его в Большом Запрудье. В Минске ее не устраивала жизнь в квартире, не хватало пространства, где можно было развернуться.

Теперь у Тани и Сергея 20 соток земли. Мужчина работает удаленно в московском офисе, владеет фирмой по байдаркам и не жалеет, что променял столичную квартиру на хату.

— Могу сказать точно: в городе скучно жить, а в деревне — нет. День начинается рано, и он наполнен работой до позднего вечера, вести хозяйство (еще недавно у ребят было четыре лошади. — Прим.) дело хлопотное, — отмечает Сергей. — Сейчас нет лошадей, но есть огород, сажаем укроп, рукколу, помидоры, морковку. В Минске очень плохая еда. Понюхайте только эти помидоры в супермаркетах или водянистые огурцы, есть невозможно. В деревне все другое: молоко, сыр, сметана. А какой вкусный местный хлеб «кирпичиком» с деревенским маслом!

Теперь у Тани и Сергея 20 соток земли

Почти все собеседники отмечают: в деревне жить проще, люди проще и уж очень душевные. Обязательно поздороваются, спросят, как дела, поинтересуются, кто и что посадил, не сожгло ли солнце урожай и не затопил ли дождь огород. «Простыя словы, простыя рэчы» — они нашли себя в обычной белорусской деревне.


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