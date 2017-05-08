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Дэйв Льюис: Нужно показывать, насколько ты воин, готовый сражаться

  • 8.05.2017, 21:19

Главный тренер сборной Беларуси после поражения от Канады отметил, что команде очень нужна победа.

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис после третьего подряд поражения на ЧМ-2017 от Канады (0:6), отметил, что команде очень нужна победа, передает «Прессбол».

– Насколько ваше настроение хуже того, что было 5 дней назад?

– Существенно. И у меня, и у команды. Уже сказал ей, что именно в такие моменты и нужно показывать, насколько ты воин, готовый сражаться.

– Статистически это очень похоже на наше положение год назад после трех матчей. Сходство полное?

– Да, три сильных оппонента, ноль очков в активе... Хотел бы дать другой ответ, но не имею возможности. Посмотрите на примере канадцев: более габаритные, обученные, почти у всех за плечами НХЛовский опыт.

– Как здоровье у Денисова и Андрея Костицына?

– Вероятность участия первого в игре со Швейцарией послезавтра еще будем оценивать. А вот второй почти наверняка не поможет и в следующем матче.

– Волков не провел на льду ни секунды в третьем периоде, что с ним?

– С медицинской точки зрения все в порядке. Но я был крайне недоволен его удалением во втором периоде. Потому его и не было на льду в дальнейшем.

– В спецбригаде большинства очередное новое лицо – Демков. Продолжаете поиск?

– Да. Артем неплохо проявлял себя в большинстве в играх экстралиги. Пробуем использовать его навыки. Мы располагаем теми, кто есть в наличии.

– Признайтесь: ни разу за три матча не пожалели, что пренебрегли услугами Бэйлена и Степанова?

– Степанов, если помните, был год назад в Петербурге, и дела с реализацией лишнего у нас были не лучше. Достаточно убедительный ответ?

– Что отметите в качестве сильных сторон следующего соперника?

– Швейцарцы быстры, активно играют на чужом пятачке, опасны в контратаках...

– А слабые?

– Надеюсь, они будут уставшими, а мы восстановимся. У них матч во вторник вечером. Если сумеем сразу захватить инициативу и забросить первыми, будет отлично. Безусловно, мы проанализируем игры швейцарцев. В том числе и будущую вторничную.

– А у нашей команды можно назвать хоть какие-то позитивные моменты по итогам трех матчей?

– Давайте лучше расскажу вам о слабых. Например, мы очень мало бросаем... А, если серьезно, мы анализируем каждую неудачу, стараемся устранять ошибки и недочеты. Вообще же могу отметить и позитивный момент. Это то, как на фоне мощных соперников смотрится наша молодежь.

– Да, Воробей признан лучшим в нашем составе сегодня…

– Так мы участвуем в выборе, и этот, считайте, мой. Парень действительно отработал лучше многих более опытных партнеров, которые допускали ошибки и ненужные удаления.

– Какая сейчас самая насущная проблема команды?

– Она очевидна – нам нужна победа. И все равно, как она будет достигнута – просто нам она очень нужна... – сказал Льюис.

10 мая Беларусь сыграет со Швейцарией.


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