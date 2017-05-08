Прокуратура Турции потребовала для Гюлена 3623 пожизненных срока 4 8.05.2017, 21:34

Турецкие прокуроры потребовали приговорить исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена к 3623 пожизненным заключениям и к 2923 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Hyrryuet Daily News.

Турция считает Гюлена ответственным за попытку военного переворота в стране, которая произошла 15 июля 2016 года. После подавления путча по всей Турции прошли массовые задержания подозреваемых в связях с организацией Гюлена FETO. Сам проповедник находится в США.

Всего турецкие власти задержали 113 тыс. человек, подозреваемых в связях с FETO, заявлял глава МВД Турции Сулейман Сойлу 3 апреля. Только 26 апреля в ходе спецоперации с участием 8 тыс. полицейских было задержано 803 человека в 54 провинциях.