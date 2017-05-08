закрыть
9 мая 2017, вторник, 0:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Прокуратура Турции потребовала для Гюлена 3623 пожизненных срока

4
  • 8.05.2017, 21:34

Турецкие прокуроры потребовали приговорить исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена к 3623 пожизненным заключениям и к 2923 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Hyrryuet Daily News.

Турция считает Гюлена ответственным за попытку военного переворота в стране, которая произошла 15 июля 2016 года. После подавления путча по всей Турции прошли массовые задержания подозреваемых в связях с организацией Гюлена FETO. Сам проповедник находится в США.

Всего турецкие власти задержали 113 тыс. человек, подозреваемых в связях с FETO, заявлял глава МВД Турции Сулейман Сойлу 3 апреля. Только 26 апреля в ходе спецоперации с участием 8 тыс. полицейских было задержано 803 человека в 54 провинциях.


Мнение

Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси» Андрей Санников
Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев