Ученые: Чтение книг продлевает жизнь на два года 4 8.05.2017, 21:47

Кроме того, чтение уменьшает стресс, лечит от бессонницы, а также помогает находить решение сложных задач.

Этот факт стал известен науке, когда сотрудники Школы общественного здравоохранения Йельского университета опубликовали результаты своего исследования в журнале Science & Social Medicine. Основная заслуга чтения – усиление связи между клетками мозга, которое снижает риск нейродегенеративных заболеваний, которые и приводят к преждевременной смерти. Не говоря уже о том, что книги развивают фантазию и память, а также служат неплохим антидепрессантом, пишет segodnya.ua.

Чтение уменьшает стресс

Стресс – это фактор риска развития примерно 60% всех человеческих болезней, говорят ученые и врачи. В первую очередь, длительный стресс повышает риск инсульта (на 50%) и других сердечно-сосудистых заболеваний (40%).

Разумеется, полностью избежать стрессовых ситуаций в повседневной жизни практически невозможно. Остается только пытаться уменьшить их негативное влияние. И одна из стратегий подразумевает чтение.

Согласно исследованию 2009 года, проведенного в Университете Сассекса в Соединенном Королевстве, чтение может снизить уровень стресса до 68%. Это даже больше, чем прослушивание любимой музыки и прогулка. Прогулку отменять не стоит, а вот добавить чтение в список вариантов досуга – очень хорошая идея.

Ученые обнаружили, что всего 6 минут чтения замедляют сердечный ритм и снижают мышечное напряжение.Только вот к чтению с монитора это не относится.

Чтение снижает риск старческого слабоумия

С возрастом наш мозг замедляется. И если раньше запомнить имя коллеги или номер дома было весьма легко, то со временем это не кажется такой уж простой задачей. Но, по итогам ряда исследований оказалось, что чтение предотвращает снижение когнитивных функций, вплоть до тяжелых форм когнитивных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера.

Это стало известно еще в 2013 году, когда ученые из Медицинского центра Университета Раша в Чикаго обнаружили, что чтение может уберечь от старческого слабоумия.

Они изучили данные 294 взрослых со средним возрастом 89 лет. На протяжении шести лет участники ежегодно выполняли ряд тестов для тренировки памяти и мышления. Также они заполнили анкету с подробным описанием всех видов деятельности, которые они выполняли на протяжении жизни, к ним относилось и чтение книг.

Посмертно проанализировав состояние мозга каждого участника, исследователи пришли к удивительным выводам. Оказалось, в мозгу людей, которые по жизни "шли с книгой", было найдено гораздо меньше вещественных доказательств деменции в виде поражений головного мозга.

Полученные результаты подтвердили предыдущие исследования, которые указывали, что чтение книг, письмо, шахматы и прочие развивающие игры снижают риск развития болезни Альцгеймера.

Чтение лечит от бессонницы

Смартфоны стали нашими постоянными спутниками, особенно перед сном. Однако, стало известно, что искусственное освещение несет немало угроз, в том числе бессонницу. В первую очередь потому, что свет, излучаемый из наших гаджетов уменьшает выработку в головном мозге мелатонина – гормона сна. Другое дело – книги. По данным клиники Майо, чтение книги способствует улучшению сна путем ослабления перехода между бодрствованием и сонливостью.

Чтение помогает находить решение сложных задач

Некоторые люди рассматривают книги, как способ избежать реальности. Однако, научные исследования показали, что чтение наоборот повышает социальные навыки.

В богатом на эксперименты 2013 году в журнале Science было опубликовано еще одну захватывающую статью о пользе чтения. Речь шла о том, что люди, которые читают художественную литературу, владеют уникальной способностью разделять народные верования, общепринятые стандарты и навязанные мысли и свои собственные. И уже вначале 2016 года на МНТ были опубликованы дополнительные сведения о том, как чтение книг помогает ориентироваться в окружающем мире и налаживать социальные контакты.

Автор этого исследования Кит Оутли из Университета Торонто говорит о том, что художественная литература позволяет читателю взаимодействовать с вымышленными персонажами и в будущем проектировать полученный опыт на реальность. Им легче находить общий язык с другими людьми, искать выход из сложной ситуации и даже лучше понимать вторую половинку.