В Минске пьяная мать на BMW везла четырехлетнего ребенка 6 8.05.2017, 21:58

Фото: yarnews.net

Инспекторы составили на женщину пять протоколов.

В Минске сотрудники ГАИ задержали нетрезвую женщину, которая везла в машине своего четырехлетнего ребенка. Об этом tut.by рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.

В милицию поступило сообщение, что на парковке около одного из гипермаркетов на проспекте Дзержинского находится нетрезвая женщина, которая собирается сесть за руль. Инспекторы остановили BMW, о котором сообщали очевидцы, на выезде с парковки.

За рулем автомобиля оказалась 36-летняя женщина. По внешним признакам она была пьяна. Сотрудники ГАИ доставили ее на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. Кроме нее, в автомобиле ехали ее муж и четырехлетний ребенок. Детского автокресла в машине не было.

По словам водителя, днем она выпила пол-литра вина по случаю дня рождения старшего ребенка.

Инспекторы составили на женщину пять протоколов.