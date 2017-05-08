В Варшаве пройдет встреча с Андреем Санниковым 1 8.05.2017, 22:26

Встреча состоится 9 мая в 19:00 в Варшавской школе экономики.

Во вторник в здании Варшавской школы экономики (SGH) состоится встреча с лидером гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидатом в президенты Беларуси Андреем Санниковым.

«Сердечно приглашаем вас на встречу с Андреем Санниковым, самым серьезным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах 2010 года, автором книги «Белорусская Американка или выборы при диктатуре» (польск. «Białoruska ruletka. Opozycyjny kandydat na prezydenta o walce z dyktaturą»)», - говорится в приглашении.

Встреча состоится 9 мая в 19:00 в аудитории 2А корпуса С Варшавской школы экономики (SGH) по адресу al. Niepodległości 128.