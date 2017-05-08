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Трамп провел разговор с Макроном

  • 8.05.2017, 22:39

Оба лидера договорились встретиться на саммите НАТО в Брюсселе.

Президент США Дональд Трамп провел телефонную беседу с Эмманюэлем Макроном, одержавшим победу во втором туре президентских выборов во Франции, передает ТАСС.

Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Оба лидера договорились встретиться во время встречи на высшем уровне НАТО 25 мая в Брюсселе», - сообщили в Белом доме.

По его словам, Трамп «также переговорил с избранным президентом Франции, чтобы поздравить его с победой».

Дополнительные подробности, касающиеся этой беседы, Спайсер обещал представить позднее.

В воскресенье во Франции состоялся второй тур голосования по выборам президента. Победу одержал основатель надпартийного движения «На марше», в прошлом министр экономики и инвестиционный банкир, Эмманюэль Макрон. Согласно распространенным министерством внутренних дел Франции окончательным данным, он получил 66,10% голосов избирателей. Его соперница, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен получила 33,90% голосов.


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