Фотофакт: В Светлогорске демонтировали бюст Калинина 7 8.05.2017, 22:57

Бюст «всесоюзного старосты», облитый краской, убрали в преддверии 9 мая.

Утром 8 мая жители Светлогорска обнаружили, что бюст «всесоюзного старосты» Михаила Калинина укутан зеленым материалом.

При близком рассмотрении оказалось, что сквозь ткань проступают красные следы, которые также видны и на плитке вокруг монумента. Вероятно, ночью он был облит краской. А спустя некоторое время бюст демонтировали, сообщает lovesun.by.

В Светлогорске бюст «всесоюзного старосты» установили 5 сентября 2016 года.