закрыть
9 мая 2017, вторник, 0:29
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: В Светлогорске демонтировали бюст Калинина

7
  • 8.05.2017, 22:57

Бюст «всесоюзного старосты», облитый краской, убрали в преддверии 9 мая.

Утром 8 мая жители Светлогорска обнаружили, что бюст «всесоюзного старосты» Михаила Калинина укутан зеленым материалом.

При близком рассмотрении оказалось, что сквозь ткань проступают красные следы, которые также видны и на плитке вокруг монумента. Вероятно, ночью он был облит краской. А спустя некоторое время бюст демонтировали, сообщает lovesun.by.

В Светлогорске бюст «всесоюзного старосты» установили 5 сентября 2016 года.


Мнение

Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси» Андрей Санников
Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев