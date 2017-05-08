Фотофакт: В Светлогорске демонтировали бюст Калинина

Фотофакт: В Светлогорске демонтировали бюст Калинина7
- 8.05.2017, 22:57
Бюст «всесоюзного старосты», облитый краской, убрали в преддверии 9 мая.
Утром 8 мая жители Светлогорска обнаружили, что бюст «всесоюзного старосты» Михаила Калинина укутан зеленым материалом.
При близком рассмотрении оказалось, что сквозь ткань проступают красные следы, которые также видны и на плитке вокруг монумента. Вероятно, ночью он был облит краской. А спустя некоторое время бюст демонтировали, сообщает lovesun.by.
В Светлогорске бюст «всесоюзного старосты» установили 5 сентября 2016 года.