закрыть
9 мая 2017, вторник, 0:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Конкурсная песня NaviBand прозвучала в евродеревне

  • 8.05.2017, 22:59

Белорусы спели для киевлян песню из своего репертуара «Бяжы» и конкурсную «Гісторыю майго жыцця».

Конкурсная песня NaviBand прозвучала в евродеревне, сообщает БелТА.

Артем Лукьяненко и Ксения Жук сегодня вечером выступили перед поклонниками музыкального конкурса «Евровидение», киевлянами и гостями украинской столицы, которые собрались в евродеревне. Здесь многолюдно, праздничный вечер располагает к такому приятному времяпрепровождению.

Исполнители из Беларуси спели для киевлян песню из своего репертуара «Бяжы» и конкурсную «Гісторыю майго жыцця». Если первую композицию музыкантов слушали внимательно, то вторую подхватили. После исполнения артисты пообщались с киевлянами, которые высказали одобрение и поддержку.

В Киеве в эти дни много поклонников конкурса «Евровидение» и группы NaviBand из Беларуси. Нынешним вечером поддержать музыкантов пришел Саша Миненок - представитель страны на детском конкурсе «Евровидение-2016».

Евродеревня разместилась на центральной улице Киева Крещатике. Это самая большая фан-зона в истории «Евровидения». Движение в дни проведения конкурса в этой части Крещатика лишь пешеходное.

Вход в евродеревню свободный с 12.00 до 22.00, в дни проведения полуфиналов и финала - до окончания шоу. Здесь проходят выступления украинских музыкантов и зарубежных артистов, здесь же будет возможность увидеть трансляцию конкурсных концертов на большом экране.


Мнение

Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси» Андрей Санников
Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев