Конкурсная песня NaviBand прозвучала в евродеревне 8.05.2017, 22:59

Белорусы спели для киевлян песню из своего репертуара «Бяжы» и конкурсную «Гісторыю майго жыцця».

Конкурсная песня NaviBand прозвучала в евродеревне, сообщает БелТА.

Артем Лукьяненко и Ксения Жук сегодня вечером выступили перед поклонниками музыкального конкурса «Евровидение», киевлянами и гостями украинской столицы, которые собрались в евродеревне. Здесь многолюдно, праздничный вечер располагает к такому приятному времяпрепровождению.

Исполнители из Беларуси спели для киевлян песню из своего репертуара «Бяжы» и конкурсную «Гісторыю майго жыцця». Если первую композицию музыкантов слушали внимательно, то вторую подхватили. После исполнения артисты пообщались с киевлянами, которые высказали одобрение и поддержку.

В Киеве в эти дни много поклонников конкурса «Евровидение» и группы NaviBand из Беларуси. Нынешним вечером поддержать музыкантов пришел Саша Миненок - представитель страны на детском конкурсе «Евровидение-2016».

Евродеревня разместилась на центральной улице Киева Крещатике. Это самая большая фан-зона в истории «Евровидения». Движение в дни проведения конкурса в этой части Крещатика лишь пешеходное.

Вход в евродеревню свободный с 12.00 до 22.00, в дни проведения полуфиналов и финала - до окончания шоу. Здесь проходят выступления украинских музыкантов и зарубежных артистов, здесь же будет возможность увидеть трансляцию конкурсных концертов на большом экране.