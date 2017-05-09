Кондолиза Райс: Военная мощь – главный довод Трампа в переговорах с РФ 3 9.05.2017, 7:35

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Кондолиза Райс

Фото: Getty Images/Fotobank.ru

Новый президент дал понять, что Соединенные Штаты не потерпят определенных вещей.

Наращивание мощи американских Вооруженных сил является самым сильным козырем руководства США на готовящихся переговорах с руководством России.

Такое мнение высказала в распространенном в понедельник интервью телеканалу Fox News экс-госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс (2005-2009), передает ТАСС.

Ей был задан вопрос, каков, по ее мнению, главный козырь, который может предъявить президент США Дональд Трамп на готовящейся встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Восстановление былой роли Вооруженных сил США в качестве инструмента сдерживания», - ответила Райс. «Новый президент не боится говорить «нет». Поэтому я считаю, что момент для нанесения удара по Сирии был выбран верно; наращивание военного бюджета - это важный сигнал того, что Соединенные Штаты не потерпят определенных вещей», - продолжала она.

«Рано или поздно два лидера (США и России) встретятся. Президенту Трампу придется сказать президенту Путину, что он понимает, насколько России не нравится исход холодной войны. Однако холодная война прошла, нашим союзникам в Восточной Европе приходится полагаться на нас (США), и вам (российскому лидеру) следует понять, что в случае необходимости президент США будет защищать их», - пояснила экс-госсекретарь.

Райс попросили изложить свое мнение о Трампе, с которым она встречалась в Белом доме в прошлом месяце. «Я считаю, что новый президент - это совершенно новый фактор в Соединенных Штатах, он никогда не работал в правительстве, такое происходит впервые в нашей истории», - заметила Райс.

Она признала, что Трамп стал главой государства, «потому что есть люди, почувствовавшие, что демократические институты в нашей стране больше не представляют их интересы». «Я уважаю то, что эти люди воспользовались избирательным процессом и выбрали человека, который, по их мнению, в лучшей степени отвечает их чаяниям и сможет лучше разобраться с первопричинами их страхов и опасений», - резюмировала Райс.