закрыть
9 мая 2017, вторник, 13:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Кондолиза Райс: Военная мощь – главный довод Трампа в переговорах с РФ

3
  • 9.05.2017, 7:35
  • 7,893
Кондолиза Райс
Фото: Getty Images/Fotobank.ru

Новый президент дал понять, что Соединенные Штаты не потерпят определенных вещей.

Наращивание мощи американских Вооруженных сил является самым сильным козырем руководства США на готовящихся переговорах с руководством России.

Такое мнение высказала в распространенном в понедельник интервью телеканалу Fox News экс-госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс (2005-2009), передает ТАСС.

Ей был задан вопрос, каков, по ее мнению, главный козырь, который может предъявить президент США Дональд Трамп на готовящейся встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Восстановление былой роли Вооруженных сил США в качестве инструмента сдерживания», - ответила Райс. «Новый президент не боится говорить «нет». Поэтому я считаю, что момент для нанесения удара по Сирии был выбран верно; наращивание военного бюджета - это важный сигнал того, что Соединенные Штаты не потерпят определенных вещей», - продолжала она.

«Рано или поздно два лидера (США и России) встретятся. Президенту Трампу придется сказать президенту Путину, что он понимает, насколько России не нравится исход холодной войны. Однако холодная война прошла, нашим союзникам в Восточной Европе приходится полагаться на нас (США), и вам (российскому лидеру) следует понять, что в случае необходимости президент США будет защищать их», - пояснила экс-госсекретарь.

Райс попросили изложить свое мнение о Трампе, с которым она встречалась в Белом доме в прошлом месяце. «Я считаю, что новый президент - это совершенно новый фактор в Соединенных Штатах, он никогда не работал в правительстве, такое происходит впервые в нашей истории», - заметила Райс.

Она признала, что Трамп стал главой государства, «потому что есть люди, почувствовавшие, что демократические институты в нашей стране больше не представляют их интересы». «Я уважаю то, что эти люди воспользовались избирательным процессом и выбрали человека, который, по их мнению, в лучшей степени отвечает их чаяниям и сможет лучше разобраться с первопричинами их страхов и опасений», - резюмировала Райс.


Мнение

Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси» Андрей Санников
Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев