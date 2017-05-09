Это был мой единственный разговор с дедом про войну 14 Любовь Лунева

9.05.2017, 7:59

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Когда я представляю как мой дед воевал, то вспоминаю вовсе не кучу медалей в коробке.

Мой дед, Солтан Дорофей Павлович, вернулся с фронта с ранением. Было перебито сухожилие в левой руке. Рука была полусогнутая, пальцы почти не двигались. Но был им построен большой уютный дом в Кличеве на берегу Ольсы.

Несмотря на то что дед работал учителем физики и математики, он все свободное время что-то мастерил. Часто делал головоломки мне, когда я была маленькая, и с интересом смотрел как я с ними мучилась. Смеялся, показывал в чем «фишка»...

Как-то я к нему пристала, мол почему к нам в школу приходят какие-то ветераны, а ты никогда про войну ничего не рассказываешь. Почему?! А он только отмахнулся: «Да что там рассказывать? Война это самое гнусное и подлое, что есть в человеческой природе. Грязь и мерзость».

А я не унималась: «Ну ты же всю войну воевал. А можешь сказать сколько ты немцев убил»?

Дед: «Да, приходилось убивать. Когда первый раз убил немца, сам чуть не умер. Он был моим ровесником. Лежал на спине с открытыми глазами... Вот мгновение и нет человека. И уже никогда не сбыться его мечтам, никогда не увидят его родители, а может, у него как и у меня есть молодая жена и две маленькие дочки».

«Тебе что - этого немца жалко было? Он же фашист! Враг!».

Дед: «И что? Уже не человек? Ладно, иди возьми те краски «Нева» в верхней шуфляде. Только кисточку сильно не мочи. Когда порисуешь, сходим на луг, костер распалим».

И я радостно поскакала к письменному столу. Еще бы - столько же удовольствий впереди. Это был, пожалуй, мой единственный разговор с дедом про войну. Но вот почему-то , когда я представляю как мой дед воевал, то вспоминаю не кучу медалей в коробке, а того немца, который лежал, раскинув руки, и моего деда, для которого это было таким потрясением...

Любовь Лунева, «Фейсбук»