Борцы за права «тунеядцев» серьезно озадачили власть 8 9.05.2017, 8:04

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В Мозыре активисты профсоюза РЭП стали «костью в горле» у местных чиновников.

Профсоюз РЭП одним из первых начал общенациональный сбор подписей за отмену декрета № 3. В Мозыре активисты собрали и отправили в «палату представителей» и администрацию Лукашенко почти 2000 подписей горожан.

После волны гражданских протестов, прокатившейся по Беларуси, начались преследования активистов; взысканий не избежали и профсоюзники Мозыря.

24 марта активиста профсоюза РЭП Павла Ноздрю вызвали в Мозырский РОВД на профилактическую беседу, где с видеофиксацией зачитали статью об ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Городские власти Мозыря запретили проводить акцию 26 марта. Пикет все же прошел, и власти наказали организатора Рыгора Кривицкого штрафом в 20 базовых величин. А активиста профсоюза РЭП Николая Новика за то, что он наклеил всего одну листовку, посадили на 15 суток.

На этом преследования активистов профсоюза РЭП в Мозыре не закончились.

Павел Ноздря рассказал praca-by.info, что руководство Мозырской городской детской больницы, где он работает, привлекло его к дисциплинарной ответственности, обвинив в отсутствии на рабочем месте, несмотря на то, что его непосредственный руководитель, инженер Терешенко, подписал активисту заявление на отгул. Главный врач больницы Раенок распорядилась вынести Павлу Ноздре замечание, лишить его премиальных, зарплаты за один рабочий день и одного дня отпуска.

Павел Ноздря рассказал, что пострадал не он один. Его коллега А. Рудинский, также член профсоюза РЭП, был вынужден написать заявление об увольнении по соглашению сторон, так как руководство отказалось предоставить ему отгул и пригрозило уволить «по статье».

Вот так из-за борьбы за права безработных в Мозыре стало больше людей, не имеющих работы.