Билл Клинтон напишет триллер вместе с Джеймсом Паттерсоном 9.05.2017, 8:14

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Роман будет посвящен «закулисной драме мирового масштаба в верхних эшелонах власти».

Бывший глава США Билл Клинтон в соавторстве с известным писателем Джеймсом Паттерсоном пишет свой первый роман, главным героем которого станет американский президент. Об этом сообщает Associated Press (перевод – РБК).

По данным издания, роман представляет собой «уникальное сочетание интриги, тревожного ожидания и закулисной драмы мирового масштаба в верхних эшелонах власти».

Паттерсон отметил, что опыт работы с Клинтоном стал «пиком» карьеры для писателя. «Я рассказчик, а понимание ситуации президентом Клинтоном позволяет рассказать нам действительно захватывающую историю», — рассказал писатель.

Сам бывший президент подчеркнул, что работа над книгой, в которую он вкладывает свои знания о работе президента и жизни в Белом доме, приносит ему «большое удовольствие». Кроме того, Клинтон признался, что давно является поклонником творчества Паттерсона.

Роман получил название «Президент исчез». Отмечается, что сюжет произведения является полным вымыслом авторов. Публикация романа запланирована на следующий год.