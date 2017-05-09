СМИ Британии: Макрон решает, как наказать Россию за взлом 3 9.05.2017, 8:33

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Эмманюэль Макрон

Фото: WPROST.pl

У нового президента Франции есть доктрина возмездия на случай российских кибератак.

Обзор публикаций британской прессы на эту тему подготовила русская служба ВВС.

Британское издание Guardian пишет, что сразу несколько компаний, занимающихся кибербезопасностью, говорят, что хакеры, организовавшие «массированную и скоординированную» атаку на компьютеры предвыборного штаба Эммануэля Макрона, в очевидной надежде повлиять на исход президентских выборов во Франции, были связаны с той же российской группировкой, которая взломала серверы Демократической партии США.

В пятницу в интернете появились десятки тысяч внутренних имейлов и других документов кампании Макрона.

По словам Мунира Махжуби, главы отдела кибербезопасности штаба Макрона, было похищено содержимое пяти почтовых ящиков, в том числе личных аккаунтов в Gmail.

Нью-йоркская компания Flashpoint и токийская Trend Micro обнародовали данные, которые указывают, что хакерскую атаку совершила группировка, известная как Advanced Persistent Threat 28 (APT 28), которая также пользуется самоназваниями Fancy Bear и Pawn Storm.

Эта группировка, насколько известно, либо связана с российским ГРУ, либо является его отделом, пишет газета.

Мунир Махжуби говорит, что в украденной информации нет никаких секретов, а кроме того, добавляет он, в эти почтовые ящики заранее были помещены фейковые имейлы, с тем, чтобы запутать возможных хакеров.

Несмотря на то, что, насколько известно, APT 28 располагает значительным опытом, группировка предпочитает к прибегать к простому фишингу: она создает фейковые интернет-сайты, похожие на оригинальные, которые затем запрашивают у пользователя логин и пароль, что затем дает хакерам доступ к конфиденциальной информации.

Виталий Кремез из Flashpoint утверждает, что его анализ утечки информации из штаба Макрона указывает на то, что это дело рук APT 28.

«Если это и в самом дело было организовано Москвой, то эта утечка представляет собой значительную эскалацию по сравнению с предыдущими российскими операциями во время американских президентских выборов, так как речь идет не только о простом шпионаже, а о прямой попытке повлиять на результат выборов», - говорит Кремез.

Trend Micro также установила связь между хакерскими нападениями на демократов в США и на штаб Макрона.

Компания отмечает, что одна и та же компания зарегистрировала и фейковый сайт Google, который использовался для взлома почтовых ящиков функционеров штаба Клинтон, и фейковый сайт кампании Макрона. Та же организация зарегистрировала доменные имена с целью проникнуть в компьютерную сеть Христианско-демократического союза Германии и ряда парламентариев в Черногории.

Райан Калембер из компании Proofpoint, занимающейся информационной безопасностью, говорит, что существуют доказательства того, что те, кто напал на движение Макрона «Вперед», говорили по-русски, так как некоторые из слитых в интернет документов редактировались на компьютерах с русскоязычной операционной системой, пишет Guardian.

Daily Telegraph со ссылкой на слова советника новоизбранного президента Эммануэля Макрона пишет, что тот не исключает возможность применения силы в ответ на массированную хакерскую атаку на его движение в преддверии второго тура голосования на президентских выборах.

В понедельник его советник по международным делам Орельен Лешевалье сказал: «У нас есть доктрина возмездия на случай российских кибератак или любых других нападений. Это значит, что мы готовы не только ответить ударом на удар в случае кибератак, но и применить любые другие конвенциональные методы или системы безопасности».

Уходящий на покой президент Франсуа Олланд в субботу также дал ясно понять, что любое вмешательство в выборы не останется без ответа.

Франция ранее жестко критиковала президента России Владимира Путина за его поддержку сирийского президента Башара Асада и за ту роль, которую Россия играет в военных действиях на востоке Украины.