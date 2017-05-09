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Президент США встретился с премьер-министром Грузии

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  • 9.05.2017, 8:59

Оба лидера подтвердили стратегическое партнерство между двумя государствами.

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили. Фотографию встречи распространила пресс-служба американской администрации, сообщает «Радио Свобода».

Вице-президент США Джефф Пенс также встретился в понедельник с премьер-министром Грузии Квирикашвили в Белом доме. Об этом сообщает пресс-служба администрации США. Оба лидера подтвердили стратегическое партнерство США-Грузия, которое продолжает укрепляться на протяжении 25 лет, и подчеркнули важность вклада Грузии в глобальную безопасность.

В частности, вице-президент выразил глубокую благодарность за жертвы, которые грузинский народ понес в составе сил НАТО в Афганистане, в том числе гибель 31-го военнослужащего из Грузии.

Вице-президент США подтвердил неизменную приверженность администрации суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Вице-президент высоко оценил лидерство премьер-министра по политическим и экономическим реформам и подтвердил поддержку США решения Грузии продолжить интеграцию в евроатлантические институты, в том числе в НАТО. Руководители также пообещали изучить пути дальнейшего укрепления экономических и торговых отношений между двумя странами, сообщил Белый дом.


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