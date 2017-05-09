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Белорусы завоевали серебро на этапе Кубка мира по пятиборью в Венгрии

  • 9.05.2017, 9:12

Золото в смешанной эстафете досталась хозяевам соревнований.

Белорусы Илья Полозков и Татьяна Холдоба заняли второе место в миксте на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Венгрии, сообщает pressball.by.

Победа в смешанной эстафете досталась хозяевам этапа — венгерским спортсменам Бенце Деметру и Шарольте Ковач. Бронза — у представителей Чехии (Ян Куф и Наталья Дианова).

Кубок мира. Третий этап. Кечкемет (Венгрия). Смешанная эстафета

1. Бенце Деметер — Шаролта Ковач (Венгрия) — 1464 очка.

2. Илья Полозков — Татьяна Халдоба (Беларусь) – 1455 очков.

3. Ян Куф — Наталья Дианова (Чехия) – 1444 очка.


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