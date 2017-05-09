Белорусы завоевали серебро на этапе Кубка мира по пятиборью в Венгрии
- 9.05.2017, 9:12
Золото в смешанной эстафете досталась хозяевам соревнований.
Белорусы Илья Полозков и Татьяна Холдоба заняли второе место в миксте на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Венгрии, сообщает pressball.by.
Победа в смешанной эстафете досталась хозяевам этапа — венгерским спортсменам Бенце Деметру и Шарольте Ковач. Бронза — у представителей Чехии (Ян Куф и Наталья Дианова).
Кубок мира. Третий этап. Кечкемет (Венгрия). Смешанная эстафета
1. Бенце Деметер — Шаролта Ковач (Венгрия) — 1464 очка.
2. Илья Полозков — Татьяна Халдоба (Беларусь) – 1455 очков.
3. Ян Куф — Наталья Дианова (Чехия) – 1444 очка.