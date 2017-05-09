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«Вот принесу цветы продать – нужно заплатить налог»

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  • 9.05.2017, 9:20
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Как белорусские ветераны выживают в нищете.

Накануне 9 мая «Наша ніва» поговорила с белорусскими ветеранами второй мировой и узниками концлагерей – о войне и белорусской действительности.

«У некоторых пенсии же маленькие, как на них прожить?»

«Вот принесу цветы продать, или носки, или бурки сошью – нужно заплатить налог. Есть ли закон, до скольки лет надо налог платить? До ста лет я может буду жить, так и до ста буду платить? Говорят – будешь платить? Я говорю – не буду. Не буду» – жалуются на нечеловеческие условия жизни белорусские ветераны.

Поможет ли письмо Лукашенко решить проблему?

В прошлом году Лукашенко приезжал в дом-интернат для ветеранов «Заря» под Минском – и, по его словам, для ветеранов войны и труда в стране делается все необходимое, напоминает «Белсат».

«В Беларуси только ленивый не может заработать. Вспомните ваши времена – каждый думал как выживать, поэтому государство будет заботиться о стариках, о которых некому заботиться», – обещал диктатор.

Позаботиться о стариках Лукашенко обещает каждый год

Пенсии действительно растут, да, в этом году Мингоссовет назначил ветеранам войны новые доплаты, однако денег с повышением цен все равно не хватает.

На сегодняшний день в Беларуси осталось около 11 тысяч ветеранов или инвалидов Великой отечественной войны и 18 тысяч бывших узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто – и это без учета заключенных советского ГУЛАГа и солдат, для которых война началась не в 41-ом, а в 39- ом году.


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