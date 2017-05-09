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Поздравленный Путиным «ветеран» оказался отставным «гэбистом»

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  • 9.05.2017, 9:55
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Накануне 9 мая Путин вручил подарки своему бывшему шефу по резидентуре в ГДР.

Накануне Дня Победы президент России Владимир Путин навестил бывшего представителя Комитета государственной безопасности СССР (КГБ) при министерстве госбезопасности ГДР Лазаря Матвеева – резидента, под началом которого он работал в Дрездене и который не является ветераном, отметил в Facebook российский оппозиционный политик Владимир Милов.

«Характерный «ветеран», которого навестил Путин, – его бывший КГБшный шеф в ГДР: 1927 года рождения, в 1945-м было 18, но ни х...ра не воевал», – подчеркнул он.

8 мая пресс-служба Кремля сообщила, что Путин лично приехал в гости к Матвееву, который проживает в московском районе Жулебино, и поздравил его с 90-летием. С президентом в гости к Матвееву приехали его коллеги по работе в ГДР. Путин подарил Матвееву часы и экземпляр газеты «Правда», выпущенный в 1927 году, в день рождения именинника.

В конце 1970-х – начале 1980-х годов Путин окончил московскую Высшую школу КГБ №1. В 1985 году его направили в ГДР, где он работал в территориальной разведточке в Дрездене до 1990 года.

Осенью 1989 года в Восточной Германии произошла «бархатная революция», руководство страны после многотысячных демонстраций ушло в отставку. В октябре 1990 года Германия воссоединилась.


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