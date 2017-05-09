Дмитрий Комаровский: Поужинать в лучшем ресторане Ферганы стоит примерно $15 9.05.2017, 10:11

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Белорусский полузащитник «Нефтчи» – о переезде в Узбекистан, уровне ЧБ и фото жены в Instagram.

Пять лет назад Дмитрий Комаровский вызывался в национальную команду и был одним из самых заметных футболистов чемпионата страны. Атакующий полузащитник определял стиль игры «Шахтера» и мечтал о переезде за границу. В 2013 году транзитом через «Гомель» ему удалось перебраться в «Ротор» из ФНЛ, но проявить себя в России толком не удалось. Возвращение сначала в стан «рысей», а потом и в Солигорск не принесли Дмитрию избытка положительных эмоций, пишет «Трибуна».

– Играя за «Шахтер» в 2015 году, за три матча до конца чемпионата сломал плюсневую кость. Бил по мячу, а сзади, вроде, Коля Кашевский сделал накладку. Судья не назначали ни штрафного, ни пенальти.

Пришлось накладывать гипс, а после я оказался не нужен команде. В Солигорске никто со мной не общался. Только в январе позвонил Юрий Васильевич Вергейчик и сказал, что клуб не будет продлевать контракт. Решил перейти в «Белшину». Было видно, что новое руководство ждет еврокубков. На тот момент у меня не было более интересных предложений. Увы, у команды не пошло. Почему? Оставлю свое мнение при себе.

В середине чемпионата уехал из Бобруйска. Нужно было где-то доигрывать сезон, поэтому перешел в «Ислочь». Опять же, лучших вариантов не было, поэтому спасибо Виталию Жуковскому за приглашение. Честно говоря, не вижу никакой катастрофы в таком положении дел.

Нынешней зимой 30-летний хавбек сделал неожиданный финт. В феврале вместе с Сергеем Концевым и Терентием Луцевичем Комаровский перебрался в «Нефтчи» из Узбекистана. Такого карьерного поворота, кажется, не ожидал никто.

– Перебраться в Узбекистан мне предложил Женя Гайдук. Тренер «Нефтчи» искал футболистов для усиления команды и обратился за консультацией к нему. Гайдук порекомендовал меня. Этот вариант развития карьеры показался мне интересным.

– Чемпионат Узбекистана сложно отнести к топовым. Почему вы решили уехать в «Нефтчи»?

– На тот момент у меня не было предложений, которые меня бы устраивали. Из-за этого вариант с «Нефтчи» заинтересовал практически сразу. Долго думать не пришлось. Собрал необходимую информацию и решился на переезд.

– Неужели у вас не было вариантов в Беларуси?

– Виталий Жуковский предлагал остаться в «Ислочи», но больше конкретных предложений не было. Сидеть и ждать, пока большинство команд выйдет из отпуска, не очень хотелось.

– Честно говоря, странно, что футболист с вашим опытом оказался не нужен командам нашей «вышки».

– В этом нет ничего страшного. Оставаться играть в Беларуси? Для этого нужно, чтобы команды соответствовали моим амбициям. Таких клубов в стране не так много. Мне интересно играть там, где есть конкретные высокие цели. Нужно бороться за что-то серьезное, а когда просто барахтаешься где-то в середине таблицы, теряется спортивный принцип. Достаточно сложно играть в команде, которая не претендует на высокие места. Отсутствует мотивация, попадаешь в зону комфорта.

Повторюсь, мне предлагали остаться в «Ислочи», но, по большей части, в чемпионате команды, за исключением нескольких, примерно одного уровня. Отсутствие интереса белорусских клубов ко мне точно не назову трагедией. Это нужно принимать как данность. Если не нужен здесь – нужно ехать в другое место.

– Владислав Космынин, уезжая в чемпионат Узбекистана, сказал, что первенство Беларуси с каждым годом деградирует. Согласитесь с ним?

– Влад озвучил свое мнение, он имеет на это право. По-моему, не очень корректно говорить так после того, как уехал за границу. Это не добавляет вистов нашему чемпионату. Мое мнение – возможно, уровень самой игры в Беларуси за последние два года упал. Когда в высшей лиге было 12 команд, уровень футбола был выше. С другой стороны – в последние годы появлялось мало молодых игроков. Тренерам молодежных сборных приходилось вызывать ребят из первой-второй лиги. Не хочу сказать о них ничего плохого, но такова суровая реальность.

***

– Итак, еще раз, назовите три причины вашего переезда в Фергану.

– Я переходил в клуб с богатой историей. Здесь работает достаточно солидный тренер. А третья? Чего скрывать, отправлялся в клуб, где стабильно выплачивается зарплата. Это один из ключевых вопросов при переезде в другую страну. Тем более в «Нефтчи» финансовые условия лучше, чем в Беларуси. Все видят, что в первенстве нашей страны стало меньше денег. В мире есть немало чемпионатов с более низким уровнем игры, где у клубов гораздо лучшее финансовое положение.

– В «Нефтчи» вы зарабатываете в несколько раз больше чем в «Ислочи»?

– Понятно, это не запредельные деньги. Зарабатываю чуть больше. Вообще, в Узбекистане хватает финансово стабильных клубов.

– Многие считают, что уровень футбола в Беларуси намного выше, чем в Узбекистане. Согласитесь?

– Мне кажется, некорректно сравнивать уровни этих чемпионатов. В Узбекистане несколько команд выделяются на фоне других тактической выучкой, уровнем исполнительского мастерства. Например, в последнем туре мы играли против «Насафа». Был удивлен тем, как эта команда играет в защите и переходит из обороны в атаку. Короче, достаточно обученный коллектив. Еще на общем фоне выделяется «Локомотив». Все остальные клубы примерно равны между собой.

– Поэтому ваш «Нефтчи» победил всего раз в девяти матчах чемпионата?

– Пока не могу найти ответа на этот вопрос. Конечно, такое положение дел никого не радует. Год назад в «Нефтчи» практически не было легионеров. Может, чего-то ждут от нас. Если смотреть на результат, можно подумать, что руководство поменяло шило на мыло. Если будем играть в том же духе, могут случиться серьезные перемены. Сейчас «Нефтчи» находится в сложном положении. Что тут сказать? Нужно выходить на поле и бороться в каждом матче.

– Ваша команда занимает 14-е место в чемпионате Узбекистана из 16. Вам не кажется, что это сродни катастрофе?

– Наверное, вы правы. Сейчас под этим интервью начнут появляться комментарии, мол, что это за футболист, который играет в команде, занимающей 14-е место в чемпионате Узбекистана? Каждый имеет право на свою точку зрения. Спокойно отношусь к таким вещам, все-таки мне не 20 лет, чтобы загоняться по этому поводу. Честно говоря, вообще не читаю комментарии в интернете. Согласился на это интервью, чтобы заинтересованные люди могли узнать, что происходит с футболом в другой стране. Конечно, 14-е место в чемпионате никого не радует, но нужно продолжать работать. Сегодня ты на 14-м, завтра можешь подняться на десятое, а через неделю на пятое. Если раскиснуть после того, как прочитал какие-то негативные комментарии, играть лучше не станешь. Остается только работать.

– Что вас удивило в чемпионате Узбекистана?

– Приятно удивили стадионы. Практически в каждом городе новые спорткомплексы примерно на 20 тысяч человек. Они чем-то напоминают арену в Гродно, потому что на большинстве есть беговые дорожки. К сожалению, на таких современных стадионах часто встречаются не самые качественные поля. В большинстве случае качество газона не соответствует современным сооружениям. В начале года это накладывает определенный негативный отпечаток.

– На футбол в Узбекистане ходит много людей?

– Прилично. Если говорить конкретно о «Нефтчи», то Фергана – город с большими футбольными традициями. В начале сезона на наши матчи ходило много народа. На первой домашней игре собралось примерно 15 тысяч человек. На следующий гостевой матч против «Навбахора» пришло 20 тысяч зрителей. Дальше все зависит от результата. У нас его нет, поэтому посещаемость «Нефтчи» падает.

Конечно, когда на тебя приходит по десять тысяч человек, бегается совсем по-другому. Но если проигрываешь – хватает претензий. Позитивный заряд болельщиков превращается в негатив, все-таки поклонники команды ждут только побед. Поклонники «Нефтчи» хотят, чтобы команда играла, как в начале 2000-х, когда она постоянно становилась чемпионом.

Повторюсь, Фергана – футбольный город. Каждый второй житель знает игроков команды в лицо. Болельщики довольно часто подходят на улицах и высказывают пожелания или претензии.

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– Как вам живется в новой стране?

– Жить в Фергане комфортно. Здесь есть все. Поверьте, в Узбекистане нет первобытно-общинного строя. Фергана – достаточно современный город. Это не какая-то пустыня, где когда-то жил тот же Букаткин. У меня нет никаких бытовых проблем. Единственное, что удручает – результаты команды.

Цены в Узбекистане намного ниже чем в Беларуси. Здесь все в порядке, только одна небольшая проблема – интернет работает гораздо медленнее, чем у нас.

– Можете привести пример, почему жизнь в Узбекистане дешевле, чем в Беларуси?

– Например, поужинать в лучшем ресторане Ферганы с женой и ребенком стоит примерно 15 долларов. Тебе принесут гарнир, хорошее мясо, салат и еще чай с пирожным.

– Вы называете какие-то совсем смешные суммы.

– Поначалу я тоже удивлялся этому, но теперь привык.

– При этом в Узбекистане довольно низкие зарплаты…

– Я не знаю средних зарплат в Узбекистане, но не думаю, что они сильно отличаются от средней белорусской зарплаты. Особенно если говорить о белорусской провинции.

– Уже успели попробовать местную национальную кухню?

– Да. Думаю, чтобы постоянно питаться узбекской кухней, нужно или иметь специфический желудок, или с самого детства жить в Узбекистане. Жители этой страны готовят очень жирную пищу. Она достаточно вкусная, но постоянно кушать ее просто невозможно.

– Какое национальное узбекское блюдо больше всего впечатлило?

– Не назову себя большим гурманом. Мне понравился узбекский плов, но не везде его готовят очень качественно. Самса, пирожок… Не могу выделить что-то одно, тем более я предпочитаю европейскую кухню.

– Быстро привыкли к узбекскому языку?

– Все жители Узбекистана говорят на русском и узбекском языках. Если на улицах слышу узбекский, ничего не могу понять. Наверное, выучил всего пять слов. Больше не могу, тем более не могу сказать, что я сильно хочу выучить местный язык. Для меня он слишком сложный. Плюс хватает русского. Еще не было случая, чтобы меня не поняли, когда я говорю на русском.

– Уже перевезли семью к себе?

– Да, это был один из главных вопросов, все-таки хотелось находиться рядом с родными. В этом плане не возникло никаких проблем.

– Кстати, как вы относитесь к достаточно откровенным фотографиям своей жены, которые она выкладывает в Instagram?

– Не вижу в этом ничего страшного. Наверное, для вас они откровенные, но я так не считаю. Меня вообще нет в социальных сетях. Может, меня задевали бы эти фото, если бы испытывал какое-то недоверие к супруге. Мы давно знаем друг друга. Уверен, она не выкладывает ничего постыдного, чтобы оно меня компрометировало. Если она загружает в сеть какие-то фото, значит, считает это нужным.

Правда, мне не очень понятно, почему эти фото так интересны той же «Трибуне». Наверное, на посты с ними часто кликают, и вам начисляются какие-то деньги. Тогда нужно отдавать моей жене процент от вашего заработка :). Нечестно получается.

– Неужели вас никак не задевает, что многие обсуждают формы вашей жены?

– А что в этом такого? Нужно уметь отсеивать разумное от неразумного. Если девушке хочется показать свою фигуру, что в этом такого? Она взрослый человек и сама решает, как поступать в той или иной ситуации. Еще раз повторюсь, спокойно отношусь к этому.

– Кстати, недавно в Instagram вашей жены появился пост о том, что она начала работать. Мол, раньше могла себе позволить не делать этого…

– Она работает в сетевом бизнесе, правда, мне это особо не интересно. Она – большая молодец, у нее уже есть определенные успехи. Рад за супругу, которая реализовывает себя. Тем более это уже приносит определенный доход. Дай Бог, чтобы так продолжалось дальше.

– Не шутите, мол, скоро она будет зарабатывать больше вас?

– Нет, это наши семейные дела. Вообще, давайте поговорим о чем-нибудь другом.

– Но все-таки последний вопрос. Есть мнение, что жены футболистов – только и делают, что красивые фотографируются для социальных сетей. Это относится к вашей жене?

– Этот стереотип меня никак не цепляет. В футболе хватает игроков, которые только и думают, как загрузить очередное фото в социальную сеть. Никого не осуждаю, но все люди разные. Сейчас меняется жизнь, и все уходит в интернет. Моя жена зарабатывает благодаря этому. Что здесь плохого? Через интернет она развивает себя и получает доход. Не нужно оценивать людей по каким-то шаблонам.